La Décennie, la trilogie, le Replay

Découvrez le premier volet du Magazine spécial de la Rédaction de Guadeloupe la premère, "La Décennie, la Trilogie". Un retour en arrière sur les 30 ans passés concocté par Eric Stimpfling, Sébastien Marchais et Steeve Lancastre, et présenté par Laura Séné.

La rédaction de Guadeloupe la 1ère vous propose durant 3 jours de faire un petit tour dans la machine à remonter le temps, avec la diffusion de la série "La Décennie" réalisée par Eric Stimpfling, Sébastien Marchais et Steeve Lancastre avec le concours de la l'ensemble du service des archives de Guadeloupe la 1ère. Cette série est déclinée en 3 volets. Ils couvrent chacun une période de10 ans. Le tout premier va de 1989 à 2000, la deuxième de 2001 à 2010 et le dernier, inédit, concerne les 10 dernières années, de 2011 à 2020. Au fur et à mesure de leurs diffusions, retrouver ici le "Replay" de ces 3 documents exceptionnels présentés par Laura Séné.

1990/2000 : La première décennie