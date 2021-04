La DIRECCTE et la DRCS sont désormais la DREETS

Depuis le 1er avril, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et la Direction régionale de la cohésion sociale sont devenues la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

FJO. avec R. Ponnet •

Pour l'Etat, cette opération de regroupement de plusieurs administrations au sein de même organisme doit surtout accrôitre l'efficacité des actions de l'Etat, particulièrement au moment où il faut déjà penser à l'après pandémie et à la relance économique. D'ores et déjà, on peut déjà prévoir que cette relance ne se fera pas en écueils sociaux.

La DREETS sera donc l'interlocuteur unique, au niveau régional, pour toute question concernant l’économie, l’emploi et les compétences, la prévention et l’accompagnement des mutations économiques mais aussi la concurrence, la consommation et la répression des fraudes ; et enfin, le travail et les solidarités.

Une nouvelle administration qui sera compétente en matière de cohésion sociale, d’insertion sociale et professionnelle, de prévention et de lutte contre les exclusions, de développement de l’emploi, de développement et de sauvegarde des entreprises de politique du travail et d’inspection du travail.

Alain Frances, directeur de la DREETS

Ainsi, la DREETS devient, à la place de la Direccte, l’interlocuteur des employeurs pour, par exemple, demander la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou l’homologation d’une rupture conventionnelle.