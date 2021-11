La "Fémina Adventure", une compétition qui unit la tête, le cœur et les jambes

Cette semaine se déroule en Guadeloupe la 28ème édition de la "Fémina adventure", une épreuve entièrement dédiée aux femmes, qu’elles soient sportives de haut niveau ou amatrices éclairées

B. Pansiot-Villon avec FJO. •

La "Fémina Adventure" est une compétition en double, sportive, solidaire et écoresponsable qui évoluera sur plusieurs sites avec plusieurs disciplines comme la course pédestre, le kayak ou encore la découverte identitaire.

Sur la cinquantaine de binômes engagés sur cette nouvelle aventure sportive et culturelle, il faudra compter sur 12 équipes guadeloupéennes, dont le duo composé d’Audrey 42 ans et de Natacha, 50 ans.

©B. Pansiot-Villon

Sur cette épreuve d’endurance, ces amies et mères de famille auront un double objectif à relever, tout d’abord physique, car plusieurs épreuves les attendent, à la fois sur terre, en rivière et en mer. L’autre objectif, qui leur tient a cœur, est celui d’aider et de soutenir les personnes souffrant de troubles du spectre autistique, à travers l’association « J’existe », qu’elles représentent.

Audrey Le Houerou, équipe Gwada Papiyons Femina Adventure

Natacha Woets, équipe Gwada Papiyons "Femina Adventure"

Dès ce mercredi, début de la compétition. Tous les binômes du "Femina adventure Guadeloupe" découvriront leurs épreuves… à chaque petit-déjeuner.