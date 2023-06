La gendarmerie met en garde contre la circulation de faux billets en Guadeloupe

©Gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord

Des billets normalement utilisés dans l’industrie du cinéma circulent en Guadeloupe et sont utilisés par des délinquants pour payer des produits peu chers et se faire verser de la vraie monnaie. Les victimes sont principalement de petits commerçants. Ces derniers sont invités à être vigilants et à signaler les utilisateurs des billets factices

Avis aux commerçants, en particulier : de faux billets de type "movie money", à savoir des accessoires de cinéma, circulent actuellement dans nos îles. Quant au mode opératoire des contrevenants, la gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord explique qu’ils font des achats de faible valeur, avec des billets factices de 50 euros, afin d’empocher la monnaie. Les enseignes visées sont surtout de petites structures, tels des commerces en alimentation, des cafés, des boulangeries, des snacks, des bars/tabacs, des stations-service, ou encore des salles de cinémas. Dans ces établissements, les transactions sont généralement nombreuses et opérées à un rythme soutenu, ce qui permet aux malfaiteurs de se fondre dans la masse. Des éléments détaillés permettant de détecter cette fausse monnaie sont aussi communiqués : Eléments détaillés permettant de détecter cette fausse monnaie de type "Movie money" • ©Gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord Si vous identifiez un faux billet, vous devez en demander un autre ou un autre moyen de paiement. Les forces de l’ordre demandent aussi aux victimes de tenter de garder en mémoire la physionomie de l’utilisateur et, une fois ce client parti, de contacter la gendarmerie, en fournissant tous les renseignements utiles (signalement, véhicule éventuellement utilisé, présence de complices...) pouvant permettre son identification. Des consignes qui doivent être respectées dans la mesure du possible, en veillant à ne pas se mettre en danger. Il est interdit de remettre en circulation un faux billet. Celui-ci doit être remis à la Banque de France (IEDOM aux Abymes) contre un reçu. Gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord

