La Guadeloupe envoie 60 palettes de marchandises, à destination des animaux de Saint-Vincent Les Grenadines

Les animaux de St-Vincent, île en grande partie dévastée, en avril dernier, par les éruptions volcaniques de La Soufrière, sont au coeur des attentions du Rotary Club et du CORECA. Ces associations, largement épaulées par des acteurs privés et la population, ont réuni des tonnes de vivres pour eux.

Nadine Fadel, avec Ronhy Malety •

Une nouvelle opération de solidarité est actuellement menée, au profit des sinistrés de Saint-Vincent Les Grenadines, dont le volcan La Soufrière est entré en éruption le 9 avril dernier. Au moment de cette catastrophe, et durant plusieurs semaines, une grande partie de la population - celle de la partie Nord de l'île de Saint-Vincent - a dû être évacuée.

Cet évènement a aussi durement touché le secteur agricole. Les cultures végétales ont été presque entièrement détruites, dans les zones rouge et orange du territoire, les plus impactées par les rejets de cendres. Par ailleurs, les animaux d'élevage, mais aussi de compagnie, ont été, pour la plupart, abandonnés, dans la précipitation des opérations de sauvetage de la population.

C'est dans ce contexte que les Rotary clubs et l'association CORECA (Contacts et Recherches Caraïbes) réitèrent leur opération de solidarité envers les filières animales de Saint-Vincent Les Grenadines. Les citoyens aussi y ont participé, à travers des dons.

Une opération remarquable, menée en partenariat avec l'INRAE (l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) et plusieurs opérateurs privés, dont GMA (Grands moulins des Antilles) qui a mis à la disposition du Rotary Club son site, son personnel et sa logistique, ou encore la CMA-CGM (Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime) qui a prêté, pour l'occasion, deux conteneurs de 40 pieds, plus un conteneur supplémentaire de 20 pieds.

Le fait est que l'ampleur de la collecte a dépassé les espérances des bénévoles !

©Ronhy Malety

©Ronhy Malety

D'où le bilan très positif évoqué par Pascal l'Etang, responsable de la commission actions du Rotary Club Grande-Terre/Pointe-des-Châteaux :

©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

L'équivalent de 60 palettes de marchandises seront expédiées, en début de semaine prochaine, à Saint-Vincent Les Grenadines.