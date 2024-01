La Guadeloupe et la Martinique parmi les meilleures destinations "Nature" du monde

Partager :

Les deux territoires figurent dans la liste "Best of the best" du géant Tripadvisor, plateforme d'avis de voyageurs pour l'année 2024, dans la catégorie destination "Nature".

En ce début d'année, la plateforme d'avis de voyageurs, Tripadvisor, a dévoilé la liste des lauréats de son prix "Travellers’ Choice Best of the Best". Cette distinction récompense les meilleures destinations, hôtels, restaurants, à travers le monde sur la base des notes et avis laissés par les voyageurs durant les douze derniers mois. À travers différentes catégories : Cuisine, culture, lieu pour lune de miel, etc. Moins d'1% des 8 millions d'adresses et destinations réunies sur Tripadvisor font partie de ce classement qui se veut gage de qualité. Dans la catégorie des destinations "Nature" 2024, les deux îles antillaises font partie des lieux plébiscités par les voyageurs : la Guadeloupe prend la 9e place, la Martinique, la 11e. Que l'on aime la randonnée dans les Parcs ou que l'on admire le coucher de soleil sur une plage, ces îles sont parmi les favorites des voyageurs qui recherchent le dépaysement en nature. Les plages de sable blanc, l'ascension de la Soufrière, les parcs, et les spots de plongées de l'archipel ont retenu l'attention des voyageurs. Pour Tripadvisor, les îles de Guadeloupe sont l'un des secrets les mieux gardés de la Caraïbe, offrant une alternative aux voisins plus connus. La culture et la culture de la Martinique sont mises en avant, ainsi que les plages au sable noir, la forêt... Le domaine de la Pagerie, habitation sucrière, lieu de naissance de l'impératrice Joséphine, le Rocher du Diamant, sont des sites visités et appréciés. En tête du classement, on retrouve Katmandou, la capitale du Népal, vantée pour ses sites historiques et ses randonnées. En 2e position, la Baie d'Halong au Vietnam. Puis Hurghada, la ville touristique égyptienne en 3e place. L'île Maurice, la perle indonésienne, l'île de Lombok, Kauai à Hawaï, les îles de Zanzibar et de Grand Cayman prennent respectivement les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e places. La Guadeloupe est 9e du classement. Elle devance le Parc national Kruger, en Afrique du Sud. La Martinique est 11e, suivie de la vallée Wadi Rum en Jordanie. L'île espagnole de Lanzarote, la ville de Merzouga située dans le Sahara marocain, l'île Roatán du Honduras, Kochi en Inde, l'île de Cozumel (Mexique), la caye Ambergris, la plus grande île du Bélize, la Barbade, la ville brésilienne de Natal qui borde l'océan Atlantique, Saint John, île qui constitue avec celles de Saint Thomas et Sainte-Croix les îles Vierges américaines, Quepos au Costa Rica, Tangalle au Sri Lanka, Fethiye en Turquie, le Parc national d'Eyri au Pays de Galles, complètent celle liste.

