La Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur la liste noire sanitaire des Etats-Unis

Les autorités sanitaires des Etats-Unis viennent d’ajouter la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à leur liste des destinations fortement déconseillées, en raison d’un très haut risque de contamination au Covid.

E. Lefèvre •

Ces trois destinations, tout comme la République Dominicaine et la Jamaïque, ont été ajoutées, par le CDC, le center for disease control, autrement dit l’Agence américaine de santé, à la liste des pays de niveau 4, le niveau d’alerte le plus élevé, qui correspond à un très haut risque de contamination au Covid.

Dans la Caraïbe, la Barbade et les Bahamas faisaient déjà partie de cette liste d'une centaine d'autres pays pour lesquels l'agence sanitaire américaine déconseille formellement tout voyage.



Selon le CDC dans ces destinations, même les personnes présentant un schéma vaccinal complet risquent d'être contaminés et de transmettre le virus en raison de la forte présence du variant Omicron.

Cette recommandation sanitaire tombe tout juste deux mois après que le Département d'Etat ait déjà déconseillé aux touristes américains de se rendre en Guadeloupe en raison des troubles sociaux qui, à l'époque, embrasaient l'Archipel.

Cette fois, c'est donc à cause du virus et de ses variants que les autorités américaines à ne se rendre ni en Guadeloupe, ni à Saint martin, ni à Saint Barthélemy en plus de la Jamaïque, de Barbade et des Bahamas.

Un nouveau coup du pour l'économie touristique de ces territoires : plus de 4 millions et demi de citoyens américains voyagent dans la Cara^¨ibe chaque année, entre janvier et septembre.