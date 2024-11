La Guadeloupéenne Gladys Francis, doyenne de l'université américaine Howard, rencontre des lycéens de Baimbridge

Elle a un parcours exemplaire et concrétise ses projets aux Etats-Unis, malgré l’adversité : la Guadeloupéenne Gladys Francis, doyenne de l’université Howard, est une source d’inspiration, pour la jeunesse de l’archipel. C’est pourquoi elle a été choisie pour être la marraine d’une section internationale du lycée de Baimbridge. Son objectif : motiver les élèves à se dépasser. Son souhait : identifier des jeunes prometteurs, pour leur ouvrir les portes de son établissement.

Au lycée de Baimbridge, hier (jeudi 14 novembre 2024), un accueil chaleureux a été réservé à Gladys Francis, la doyenne de l'université Howard, qui siège à Washington et est surnommée la "Harvard noire", aux Etats-Unis. La Guadeloupéenne est la marraine de la première Section américaine du Baccalauréat français international (BFI), localement. D’où sa présence. Cette femme inspirante a animé une master class sur le leadership.

Une belle rencontre pour une jeunesse en devenir

300 élèves sont venus rencontrer et écouter Gladys Francis ; bien plus que la promotion dont elle est la marraine.

300 lycéens de Baimbridge sont venus rencontrer et écouter la Guadeloupéenne Gladys Francis, doyenne de l'université américaine Howard - 14/11/2024. • ©Ludovic Gaydu

Au regard de son parcours exceptionnel, cette femme issue de l’archipel est un modèle à suivre pour ces jeunes, qui ne demandent qu’à réaliser leurs rêves.

La Guadeloupéenne Gladys Francis, doyenne de l'université américaine Howard, est une femme inspirante pour la jeunesse locale - 14/11/2024. • ©Ludovic Gaydu

Un show à l’américaine a même été proposé à l’invitée d’honneur, pour la remercier d’être venue à leur rencontre : des lycéens ont magistralement interprété des tubes internationaux.

Tous se souviendront, à coup sûr, de ce moment.

Lors de sa prise de parole, la doyenne d'Howard a prôné l’ouverture d’esprit et la pensée critique des élèves.

Le proviseur du lycée de Baimbridge, quant à lui, voit en Gladys Francis, un cheval de Troie, pour permettre à des élèves Guadeloupéens de marcher sur ses pas et, pourquoi pas, de poursuivre leurs cursus aux Etats-Unis.

Elle s’est engagée à nous accompagner, à recevoir ces élèves dès le mois d’avril et leur permettre de visiter Howard, de prendre la dimension de ce qu’est une université américaine. Jean Dartron, proviseur du LGT Baimbridge

Encore faut-il que les jeunes se donnent les moyens de réussir. Cela passe notamment par le fait de parler couramment l’anglais, une démarche qu’encourage fortement le président de la Région Guadeloupe.

Chaque année, des voyages pédagogiques sont organisés : Atlanta, Boston, Washington, etc.

À VOIR : Le reportage de Patrice Gonfier et Ludovic Gaydu :

Baimbridge : la doyenne de l'université Howard en visite • ©Patrice Gonfier et Ludovic Gaydu - Guadeloupe La 1ère

Gladys Francis, invité du JT sur Guadeloupe La 1ère

Après avoir évoqué son parcours face aux lycéens, c’est sur le plateau du journal télévisé "Guadeloupe Soir" que Gladys Francis s’est dévoilée.

Ce n’est pas sans mal qu’elle a cheminé aux Etats-Unis, un pays fragmenté et gangrené par la haine raciale, où elle vit depuis 20 ans. Pour autant, elle a su faire abstraction des difficultés, pour se concentrer sur ses objectifs. Son moteur est son envie de transmettre et d’aider les jeunes à grandir, dans un esprit positif.

Ils sont des leaders de tous les jours, ce sont des pépites. Le but est de leur donner des valeurs : la confiance en soi, l’estime de soi... ils peuvent conquérir le monde. Notre territoire n’est petit que par la taille (...). Gladys Francis, doyenne de l'université Howard

Sa culture guadeloupéenne l’a aidé, sur place. Elle explique pourquoi :

J’ai eu le bénéfice de grandir en Guadeloupe, où on est dans une culture de l’adaptation. Je crois que ça m’a beaucoup aidée d’avoir ce pedigree antillais, pour faire face aux adversités, quelques fois très violentes et très douloureuses, dans une société très racialisée. Gladys Francis, doyenne de l'université d'Howard

La jeune femme raconte avoir été victime d’une tentative de meurtre, perpétrée par le Ku Klux Klan, société secrète terroriste suprémaciste blanche des États-Unis d'Amérique.

Malgré la violence policière et les arrestations non fondées, dont elle a été témoin, elle est restée sur place, pour vivre comme elle l’entendait.

Face aux étudiants, elle est restée fière, pour leur transmettre le goût d’eux-mêmes et la conscience de leurs possibilités, infinies.

Gladys Francis a soutenu l’actuelle vice-présidente des USA, Kamala Harris, lors de la dernière présidentielle américaine.

À VOIR : L’interview complète de Gladys Francis, assurée par Christelle Théophile :