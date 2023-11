La Justice annonce le démantèlement d'un réseau international de stupéfiants

L'opération s'est déroulée dans le cadre d’une information judiciaire qui avait été ouverte depuis plusieurs mois pour trafic de stupéfiants et blanchiment, La juge d’instruction en charge du dossier avait confié l’enquête à l’office français anti-stupéfiants (OFAST).

Guadeloupe La 1ère •

Le démantèlement de ce réseau a permis de procéder à plusieurs interpellations le 5 novembre dernier. Quatre individus, de nationalité étrangère, ont été placés en garde à vue.

Plus de 10 kg de cocaïne, environ 2kgs d’herbe de cannabis, plus de 4000€ et 2500 dollars, et une arme de poing chargée ont été retrouvés lors des perquisitions.

Il s’agit d’un trafic de dimension internationale entre l’Amérique du Sud, la Caraïbe et à destination de l’Europe.

Déferrés ce jeudi 9 novembre devant la juge d’instruction, à l’issue des 96h de garde à vue, ils ont été mis en examen, puis placés en détention provisoire, conformément aux réquisitions du ministère public.