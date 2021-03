La justice connaissait le risque de prescription du dossier chlordécone mais elle a instruit pour comprendre les faits

Pour Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris, les faits présumés sont prescrits depuis le dépôt de la première plainte des associations citoyennes et environnementalistes en 2006.

Février 2006, une plainte avec constitution de partie civile pour empoisonnement est déposée. Une qualification criminelle. Elle concerne des faits sur une période allant de 1981 à 1993, date à laquelle le chlordécone a été interdit. A l’époque la prescription du crime d’empoisonnement est de 10 ans.

1993-2006 : 13 ans, trop tard selon ce magistrat du parquet. Même peine pour les autres plaintes notamment, celles de la direction de la consommation et des fraudes. Des délits prescrits de 3 ans cette fois. Le salut pourrait venir des actes de procédures où des demandes d’informations des différentes parties civiles, mais le magistrat semble sceptique. Au passage, il indique que seul Me Harry Durimel a régulièrement fait des demandes.

Au-delà de la froideur de la procédure judiciaire, Rémi Heitz inflige une douche froide aux populations de Guadeloupe et de Martinique.

Rémi Heitz veut tordre le cou à cette affirmation. Selon le magistrat du parquet aucune pièce d’instruction n’est manquante dans l’épais dossier qui se trouve sur le bureau du tribunal judiciaire de Paris. Aucune pièce n’a disparu. L’incompréhension viendrait du fait que, durant les investigations ordonnées par le pôle de l’instruction, les enquêteurs ont souligné que des éléments qui auraient pu être utiles au dossier n’ont pas pu être retrouvés ou ont été altérés.

Le procureur de la République qui a tenu à s’exprimer, longuement, dans les colonnes de France Antilles, fait une exception au secret de de l’instruction parce que, selon lui, il y a des interrogations légitimes auxquelles il faut apporter des réponses. Pour le commentaire c’est sans doute une manière de préparer l’opinion publique à certaines décisions.