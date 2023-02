La lutte contre la délinquance : priorité de la gendarmerie en Guadeloupe

Quels sont les grands chantiers de la gendarmerie, en Guadeloupe ? Il est question de renforcement des moyens humains et matériels, ou encore de la réhabilitation des casernes devenues vétustes. Côté plan d’actions, ce corps militaire va se concentrer principalement sur les dossiers de délinquance routière, de violences avec arme, sans oublier les dossiers financiers.

Nadine Fadel, avec Thierry Philippe •

Le Commandement de la gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord (COMGEND) a présenté ses grands chantiers à la presse, en fin de matinée, ce jeudi 9 février 2023, dans les locaux de la caserne Bonne-Terre, à Saint-Claude.

La délinquance est au premier rang des actions de lutte menées par ce corps. Le nombre de cas de violences routières interpelle. Les agressions avec armes préoccupent aussi les gendarmes.

Les différentes formes de délinquance en ligne de mire

La délinquance générale n’est pas forcément tellement plus importante ici, en Guadeloupe, qu’ailleurs sur le territoire national. Mais, en revanche, il est vrai, la délinquance violente, sur la route mais également avec des armes à feu, par exemple, est beaucoup plus importante qu’ailleurs. Général Vincent Lamballe commandant de la gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord

La fraude et la délinquance financière feront aussi l’objet d’enquêtes, promet le colonel Lamballe, qui admet que la Guadeloupe mérite que du temps soit consacré à ce type de dossiers.

Pour amplifier la lutte contre ces violences, il est notamment question de renforcer les effectifs de la gendarmerie, localement, afin de créer des brigades, là où il n’y en a pas encore, dans nos îles.

Des moyens humains en plus, mais aussi des moyens matériels supplémentaires sont prévus :

Le dispositif de la gendarmerie doit être aussi renforcé, en termes de moyens. Des capacités judiciaires sont également prévues en cela. Des renforts depuis la métropole, par exemple des moyens nautiques. Dans plein de domaines, nous avons la capacité de nous projeter. Général Vincent Lamballe commandant de la gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord

Plusieurs millions d’euros seront aussi alloués à la réhabilitation des casernes de gendarmerie vétustes du territoire et à l’achat de nouveaux véhicules.

A voir l’interview complète du commandant de la gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord, réalisée par Thierry Philippe :

Général Vincent Lamballe, commandant de la gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère

Le déploiement de la gendarmerie, localement

Les représentants de la presse locale ont visité le point névralgique de le COMGEND, à Saint-Claude : le Centre opérationnel et de renseignement (CORG). Les opérateurs de cette unité réceptionnent près d’un appel toutes les 3 minutes, soit 300 par jour environ. Une intervention est déclenchée tous les 10 appels.

Sa mission première est de répondre aux appels d’urgence et sa seconde mission est de coordonner les interventions sur le terrain et, surtout de les sécuriser. Capitaine Franck Vaslet, commandant du Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord

Capitaine Franck Vaslet, commandant du CORG de Guadeloupe et des Îles du Nord. • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère

Les opérateurs du CORG réceptionnent près d’un appel toutes les 3 minutes, soit 300 par jour environ. • ©Thierry Philippe

Pour mener à bien ses missions, le COMGEND dispose de 743 gendarmes, renforcés par 280 réservistes et 245 gendarmes mobiles. Grâce au Centre d’opération et de renseignement, il cible et mobilise sur le terrain les moyens nécessaires.

Ce corps assure la sécurité de 80% des habitants de l’archipel guadeloupéen, car sa zone de compétence couvre 95% du territoire ; il est présent dans 28 communes de Guadeloupe, ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Commandement de la gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord, au Morne-Houël, à St-Claude. • ©Thierry Philippe

Les autres communes relèvent de la compétence de la police nationale.

POUR ALLER PLUS LOIN/

A noter que la police nationale de Guadeloupe entend aussi renforcer sa stratégie globale de lutte contre le trafic d’armes, dont la prolifération dans l’archipel et l’usage dans de fréquents faits divers justifie qu’il s’agisse d’une priorité, pour les forces de l’ordre. C’était l’objet d’une réunion qui s’est tenue hier matin (mercredi 8 février 2023), entre tous les services de la Direction territoriale de la Police nationale (DTPN).

Selon le bilan dressé, en 2022, 137 armes ont été saisies et, depuis le début de l’année, en marge des déboulés carnavalesques, 11 armes ont déjà été saisies.