La maraude de Noël de SOS Sans-Abri 971 : distribution de repas chauds et de baume au cœur

Il est là l’esprit de Noël : dans le partage, la compassion et l’altruisme. Les membres de l’association SOS Sans-Abri 971 l’ont bien compris et, même s’ils oeuvrent tout au long de l’année, ils ont mis les bouchées doubles, pour les cadeaux faits aux plus démunis de Pointe-à-Pitre, vendredi soir.

Une maraude a été organisée, le soir du vendredi 23 décembre 2022, dans les rues de Pointe-à-Pitre. Dans les centaines de sacs distribués aux personnes sans domicile fixe et/ou aux faibles moyens, par les jeunes adhérents à l’association SOS Sans-Abri 971, il y avait un repas chaud (viande de cochon, riz, lentilles consommées et salade variée), de l’eau, du jus, des denrées en conserve, des produits laitiers, ainsi que des produits d’hygiène (gel douche, dentifrice, brosse à dents, savon...). Les bénévoles (pour la plupart des étudiants) ont aussi partagé de la chaleur humaine, avec leurs bénéficiaires. Maraude ! à manger, à boire et des produits d'hygiène ont été distribués - 23/12/2022. • ©Olivier Duflo Et, l’un des bons samaritains ayant un talent pour la coiffure, des coupes gratuites ont aussi été offertes. En proposant ses talents de coiffeur, Christophe rend cet homme heureux • ©Olivier Duflo Les repas ont été cuisinés par Christine Artis, directrice d’un restaurant de Bas-du-Fort (Le Gosier) et bénévole de SOS Sans-Abri depuis un an. De la viande de cochon cuisinée par Christine Artis, pour la maraude de Noël - 23/12/2022. • ©Olivier Duflo Vendredi, elle a préparé 150 repas gratuitement, dans son établissement, avec des renforts. C’est aussi elle qui a fourni les ingrédients, les barquettes et les couverts jetables. Christine Artis (en vert) a préparé 150 repas chauds pour la maraude de Noël - 23/12/2022. • ©Olivier Duflo Ceux qui ont croisé la route des équipes de la maraude, habitués à l’indifférence des passants, n’en revenaient pas. Un bénéficiaire de la maraude de Noël, heureux de tant d'attention - 23/12/2022. • ©Olivier Duflo Peu coutumiers de ce genre d’attention, certains ont refusé la main qui leur était tendue, "par fierté", selon Suleiman Taoum, fondateur de SOS Sans-Abri 971, qui envisage, pour les fois suivantes, d’établir un lien préalablement et d’instaurer une relation de confiance avec les personnes. Suleiman Taoum, 25 ans, a grandi à Pointe-à-Pitre et, du haut de son balcon, il a été témoin de la précarité dans laquelle vivent certains, en Guadeloupe. Les membres de SOS Sans-Abri 971 tissent des liens avec les plus démunis dans le besoin. • ©Olivier Duflo Aujourd’hui, des bénéficiaires sont accompagnés par l’association de diverses autres manières : ils profitent d’un soutien social, d’un intermédiaire vers des structures spécialisées (centre de désintoxication...), ou encore du partage d’informations. SOS Sans-Abri a ainsi pu faire sortir six personnes de la rue, en plus de fournir une aide alimentaire à des retraités, à des SDF, mais aussi à des étudiants qui galèrent financièrement. Suleiman Taoum rencontre pour la 1ère fois cet homme démuni et isolé. Il reviendra le voir ultérieurement, pour savoir en quoi il peut l'aider. • ©Olivier Duflo Pourquoi ces jeunes font-ils cela ? "Parce que si j’étais à leur place, j’aurais apprécié une coupe de cheveux gratuite aussi", nous a simplement dit Christophe, le coiffeur de la bande. Tous les membres de SOS Sans-Abri sont dans le même état d’esprit, conscients que la misère n’épargne personne. "Ils récolteront mieux que ceux qu’ils ont semé !", nous a affirmé un bénéficiaire de SOS Sans-Abri. Déjà, ils ont obtenu des centaines de sourires et une sincère reconnaissance, en retour de leurs bonnes œuvres. Les bénévoles de SOS Sans-Abri ont sillonné les rues de Pointe-à-Pitre, pour la maraude de Noël - 23/12/2022. • ©Olivier Duflo REPORTAGE/

