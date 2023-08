La mère d’un enfant se bat pour avoir des éclaircissements sur l’accident de son fils

Une maman en colère qui veut avoir des réponses. Son fils de 15 ans, autiste et épileptique est revenu un soir du centre blessé à l’entrejambe. Pourtant vu ses pathologies, il n’était pas autorisé à faire de vélo, selon Xiomara Hidalgo, la maman.

Il y avait activité sportive. Sauf que, par rapport à son épilepsie, il ne peut pas faire de sport parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut avoir une crise. Il lui est donc interdit de faire du vélo, à cause de l'épilepsie.

La déclaration d’accident réalisé par le centre médico éducatif affirme qu’il n’y a pas de blessure après l’accident, mais la maman du jeune homme va constater l’inverse.

Quand l'enfant est monté à la maison j'ai vu qu'il boitait. Il m'a dit "Maman, il y a quelque chose qui me brûle". Il était blessé. Il y avait plein de sang.

Le certificat du CHU indique qu’il y a bien des lésions : une plaie cutanée du scrotum de 4 centimètres.

S’en est suivi plusieurs semaines de soins quotidiens. Le médecin évoque l’hypothèse de séquelles. Xiomara Hidalgo a donc déposé plainte, un mois plus tard en mars 2022. Mais depuis, plus aucune nouvelle.

Rien ! La dame m'a dit "Madame, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des accidents." Je lui ai dit que je n'était pas prête en tant que mère de recevoir mon fils dans une telle situation. Il aurait au moins fallu qu'il soit pris en charge. Je suis allé porter plainte il y a de cela un an et demi et je n'ai eu aucune réponse