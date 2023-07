La préfecture de Guadeloupe interdit toutes manifestions festives au sein de l'établissement l'Appart 2.0

Dans un arrêté du 13 juillet, pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de région, directeur de cabinet du préfet de Guadeloupe, interdit tout événement au sein de l'établissement l'Appart 2.0

Guadeloupe La 1ère •

C'est une salle de concert ayant accueilli de nombreux artistes et un restaurant bar connu dans l'archipel. Établissement désormais sous le coup d'une interdiction préfectorale. Ainsi, dans un arrêté du 13 juillet 2023, pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de région, directeur de cabinet du préfet de Guadeloupe, Tristan Riquelme, interdit toutes manifestations sportives à l'Appart 2.0 jusqu'au 31 août 2023.

Une décision motivée par le non-respect des "dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation au regard des règles applicables aux établissements recevant du public", indique l'arrêté.

Un "risque grave et imminent existant pour le public" est souligné.

L'arrêt fait également état de l'"absence d'arrêté municipal autorisant l'ouverture" de l'Appart 2.0 "et la tenue de ces manifestations".

Selon la décision de la préfecture, le responsable de l'établissement n'a pas été en mesure d'apporter des garanties quant à la "prise en compte de la sécurité du public".

En conséquence, ce lieu de rencontres, de soirées et de musique ne pourra organiser aucun événement durant l'intégralité des vacances de juillet et août. La décision a été notifiée au maire de la commune des Abymes, Eric Jalton, et au responsable de l'établissement.

Ce dernier pourra déposer un recours devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de deux mois.