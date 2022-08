La "prime de rentrée" pour les plus précaires versée à partir du 15 septembre

Cette "aide exceptionnelle de solidarité" sera versée aux bénéficiaires des minima sociaux (comme le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés), ainsi qu'aux étudiants boursiers, a précisé le ministère des Solidarités.

Un gage de solidarité et de justice sociale pour les familles et pour celles et ceux qui sont fortement impactés par l'inflation débloqué à un moment-clé comme celui de la rentrée scolaire.