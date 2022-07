La promotion des BTS Tourisme du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme à l'honneur

30 jeunes du BTS Tourisme ont reçu le prix d’excellence du CTIG, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe. Une première édition de ce prix qui vient honorer une promotion de deux ans avec des hauts et des bas à cause de la crise sanitaire. Mais au finale, c’est un excellent cru. Plus de la moitié de ces étudiants a déjà trouvé des embauches.

O. Lancien •

Une promotion 2020-2022 du BTS Tourisme exceptionnelle. Tout juste diplômés ces jeunes pour la plupart, sont déjà embauchés. La compagnie aérienne Air Caraïbes a signé 4 contrats, le loueur de voitures, Sixt, a fait un nouvel appel du pied, après en avoir embauché 6. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, le lycée des métiers de l’hôtellerie et le campus des métiers et des qualifications ont organisé un show à l’Américaine : toges et mortarboards, ces couvre-chefs des diplômés.

Deux ans de formation, théoriques et pratiques, avec un projet numérique concret. Josué Kancel est major de promotion. Josué Kancel est major de promotion Josué Kancel, major de promotion BTS Tourisme • ©O. Lancien Ce contrôle en cours de formation, le CCF, est basé sur l’employabilité immédiate.

France-Lène Brasseur, coordinatrice de la section BTS tourisme en Guadeloupe et professeure référente.

France-Lène Brasseur, Taïna Pakiri a élaboré un site référence pour découvrir la Route du Rhum, un évènement majeur de l’archipel. Taïna Pakiri Taïna Pakiri Taïga Pakiri lauréate du prix de l'Excellence BTS Tourisme • ©O. Lancien Un prix d’excellence qui récompense ces 30 étudiants, mais une promotion qui a dû faire face à la crise sanitaire ces deux dernières années.

Marie-Corinne Lacascade, vice-présidente du CTIG. Marie-Corinne Lacascade, vice-présidente du CTIG. 30 jeunes qui abordent la vie active avec une envie de réussir. Un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises locales liées au tourisme. Le contrôle en cours de formation est un projet d’étude qui peut permettre à ces entreprises de développer un projet. Les responsables du BTS tourisme lancent un appel.

France-Lène Brasseur, professeure au lycée des métiers du tourisme et de l’hôtellerie, coordinatrice de la section BTS Tourisme de Guadeloupe. France-Lène Brasseur,

partager l'article