La réforme du statut des agents pénitentiaires au cœur des rencontres syndicales de cette profession

C'est en juillet dernier que le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a dévoilé les détails de sa réforme du statut des agents pénitentiaires annoncée en février. Une réforme qui vise à améliorer "l'attractivité" d'une branche professionnelle que l'on considère comme la troisième force de sécurité du pays.

Il l'avait annoncée en février comme faisant partie de ses priorités. Le 25 juillet dernier, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, précisait les contours de la réforme du statut des agents pénitentiaires. Le garde des Sceaux souhaite avant tout revaloriser ces professions pour les rendre attractives.

Pour beaucoup, la réforme est considérée comme historique. Et pour cause. Au nombre des mesures envisagées, il y a celle qui prévoit une réforme majeure du Corps d'encadrement et d'application avec un passage en catégorie B et un recrutement au niveau bac et non plus au niveau brevet des collèges.

En visite ce jeudi en Guadeloupe, Emmanuel Baudin, le secrétaire général de FO. Justice a insisté auprès des agents pénitentiaires qu'il a rencontrés sur les avantages que la réforme va leur octroyer.

Parallèlement, 15 000 nouvelles places de prison ont été annoncées d'ici à 2027 pour lutter contre la surpopulation carcérale, nécessitent un important recrutement.

Recrutement d'agents contractuels

La loi pour la réforme de la justice, votée le 18 juillet, va également permettre de recruter des agents contractuels en catégorie C pour "seconder" les titulaires et pallier un éventuel manque de personnel pénitentiaire dû au changement statutaire.

Pour autant, la réforme ne pourra pas résoudre tous les problèmes rencontrés par les agents pénitentiaires en Guadeloupe. Emmanuel Baudin compte bien aller plus loin pour faire valoir les autres attentes urgentes qui ont cours aux Antilles et en Guyane.

La réforme entrera en vigueur début 2024.