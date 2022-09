La tempête Fiona s’approche des côtes de l'Archipel de la Guadeloupe

Les dernières prévisions de trajectoires laissent penser que la Basse-Terre sera impactée directement. Selon le dernier bulletin de vigilance Météo de ce matin 6 heures, la Guadeloupe reste pour le moment en vigilance orange pour fortes pluies et orages, et en vigilance jaune pour la houle et pour les vents violents

O. Lancien avec FJO. •

La vigilance va évoluer. Le COD est déclenché. Il s’agit du centre opérationnel de la préfecture. Au dernier point, les autorités prévoient de faire passer l’archipel en vigilance rouge dans l’après-midi. Fiona avance à 24km/h. Une vitesse soutenue. La tempête évolue régulièrement, elle change de direction… Pas évident d’avoir une projection fine et certaine à 100%. Selon les américaines du NHC, le centre américain des ouragans, après avoir concerné la pointe de la grande Vigie, c’est la Basse-Terre qui devrait être touchée vers 20 heures ce soir.

Tous les établissements scolaires ferment en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy à midi aujourd’hui, sur décision du rectorat. Certaines mairies et écoles privées ont décidé de fermer plus tôt. Il y aura des rafales mais selon Météo France ce ne sont pas les vents qui sont le plus à craindre, mais les fortes précipitations accompagnés d’orages. Il y a des risques d’inondations. Plus de 200 millimètres sont prévues par endroit.

Camille Cordeau-Merlot, prévisionniste de Météo France Guadeloupe

Nous sommes donc ce vendredi matin, en vigilance orange pluies et orages, et en vigilance jaune pour les vents. Il faut aussi faire attention à la mer et à la forte houle. Les compagnies maritimes ont décidé de suspendre leurs rotations vers les iles.

Premier dégât de la tempête, une polémique

Des voix s’interrogent sur la fermeture des écoles à midi décrétée par les autorités. Une fermeture qui pourrait provoquer des embouteillages monstres et l’inorganisation des parents.

Un billet d’humeur de Christian Anténor-Habazac a inondé les réseaux sociaux hier soir. Le scientifique demande quelle est la raison d’un déclenchement, jugé tardif, de la vigilance rouge. Un déclenchement qui pourrait avoir lieu dans l’après-midi, avec la fermeture des établissements scolaires à midi. Christian Anténor Habazac fait un parallèle avec certains pays de la zone Caraïbe qui sont en alerte cyclonique depuis hier soir.

La FAPEG, la fédération des associations de parents d’élèves de la Guadeloupe souligne, je cite, cette incohérence des autorités, des milliers de Guadeloupéens vont se retrouver bloquer dans les embouteillages selon l’association. Elle appelle les parents à garder les enfants à la maison, dans la mesure du possible. La voie de la raison selon la FAPEG.

Des questions qui sont directement adressées à la préfecture, chargée de gérer les crises.