LADOM : l’aide au voyage passe à 100% pour les étudiants des Outre-mer

Tous les étudiants ultramarins poursuivant leur cursus hors de leur territoire d’origine et éligibles au Passeport mobilité études (PME) peuvent désormais bénéficier annuellement d’un billet d’avion aller-retour financé à 100% par LADOM. C’est une nouveauté annoncée ce jeudi.

Guadeloupe La 1ère •

Dorénavant, tous les étudiants ultramarins (DROM-COM) éligibles au Passeport pour la Mobilité des Etudes (PME) bénéficieront d’une prise en charge intégrale de leur trajet A/R pour se rendre sur leur lieu d’études. Communiqué de LADOM – 14/03/2024.

Voilà une nouvelle qui va mettre du baume au cœur aux étudiants issus des Outre-mer, qui poursuivent leurs cursus post-BAC en mobilité, en raison de la saturation ou de l’inexistence des études visées dans leur territoire. Ils n’auront plus un centime à débourser, pour rejoindre leur lieu de formation, puis retourner chez eux. L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) financera à 100% un billet aller/retour par an (en classe économique) ; cela, durant toute la durée de leurs études.

Jusqu’ici, les bénéficiaires du coup de pouce de LADOM, éligibles au PME mais non boursiers, ne pouvaient obtenir qu’une prise en charge à hauteur de 50%.

Après la mise en place en novembre dernier du PME+ (2ème billet A/R pris en charge pour les néo-bacheliers), la deuxième mesure phare dédiée aux étudiants, prévue dans le cadre du CIOM, ne s’est pas fait attendre. Communiqué de LADOM – 14/03/2024.

La bourse ne sera plus un critère pour évaluer le niveau de prise en charge de LADOM. Quoi qu’il en soit, l’aide annoncée est accessible sous conditions de ressources.

Autre évolution appréciable : à compter de la rentrée universitaire 2024/2025, l’âge maximum pour bénéficier du dispositif PME passe à 28 ans, au lieu de 26 ans dans le dispositif actuel.

Les demandes sont à adresser à LADOM, via son site internet, accessible > en cliquant ici.