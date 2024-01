Lancement ce vendredi de la 6ème édition du Cinestar Black History Month Festival

C'est le retour du Cinestar Black History Month Festival. Du 26 janvier au 14 février et pour la sixième fois de son histoire, Le multiplex Cinestar se fait ainsi l'écho du Black History Month. Cette célébration créée aux États-Unis, dès 1976, pour mettre en lumière les contributions des Afro-descendants dans l'histoire et la société. Cette année le festival aura une couleur très musicale. Entretien avec Christelle Galou, directrice du complexe Cinéstar des Abymes

FJO. avec E-M. Golabkan •

On ne le sait pas forcément mais le Black History Month est une fête nationale américaine qui célèbre, reconnaît, honore et félicite la contribution des Afro-américains à la culture des États-Unis.

Le Black History Month est célébré durant tout le mois de février et doit ses origines à des Abolitionnistes, au président Abraham Lincoln, à Carter G. Woodson qui en est le père, à Rosa Parks, à Martin Luther King et bien d’autres américains.

Carter G. Woodson, fils d'analphabète et diplômé de l'université de Harvard

Ses parents ne savaient ni lire ni écrire. Pourtant, la motivation du jeune Carter G. Woodson lui permettra de dépasser tous les préjugés raciaux et sociétaux pour gravir tous les échelons de l'éducation et parvenir à l'obtention de sa thèse d'histoire à l’Université de Harvard.

Carter G. Woodson (1875-1950) • ©History

Très tôt, il s'est investi dans de multiples actions qui visent à promouvoir les noirs au milieu d'une société américaine profondément ancrée dans le ségrégationnisme. Carter G. Woodson veut à la fois éduquer et vulgariser la culture des noirs, mais aussi rendre leur fierté aux Afro-Américains. Il est à l'origine de la création de l’Association pour l'Étude de la Vie et de l’Histoire Afro-américaines, une association qui a pour mission de diffuser gratuitement les cours sur l’histoire des Afro-Américains.

En 1915, il organise une grande exposition pour retracer le processus de l’émancipation des Noirs américains et les progrès de ces derniers. Et c'est en 1926 qu'il lance la première semaine de “L’Histoire des Personnes Noires” pour “Negro History Week” en anglais. Elle se déroule en février en hommage à Frederick Douglass et au président Abraham Lincoln, tous deux nés en février et que Carter et ses amis considèrent comme des héros de la cause qu'ils défendent.

Comme le summum de toutes ses initiatives

La semaine est alors l'occasion de proposer des spectacles, des expositions qui mettent en avant le talent artistique, la littérature, l’art, mais aussi les réalisations historiques des noirs.

Pendant la Negro History Week, l’attention est attirée sur les [personnes noires] dans toutes les régions du monde, afin de montrer que leur travail, même celui réalisé lorsqu’elles étaient réduites en esclavage, ne doit pas être méprisé Carter G. Woodson

Carter G. Woodson meurt en 1950. Après lui, le combat pour la reconnaissance les droits civiques des Afro-Américains, particulièrement avec l'action de Martin Luther King, gagne du terrain.

Martin Luther King, Marche du 25 mars 1965 • ©Britanica

En 1975, le président Gerald Ford annonce que chaque Américain doit reconnaître la Negro History Week et honorer l’existence des Noirs Américains ainsi que leur contribution à la vie et à la culture des Etats-Unis.

En 1976, lors du bicentenaire de la Nation Américaine, l’Association for the Study of African American Life and History (ASALH) étend la Negro History Week sur tout le mois de février.

10 ans plus tard, le Congrès américain adopte la loi qui stipule que le mois de février est officiellement le mois national des personnes afro-américaines.

Enfin en 1996, cette fête devient une fête nationale durant laquelle, chaque mois de février, tout le continent américain célèbre les personnes afro-américaines.

Plus près de nous, depuis 2019, le multiplexe Cinestar a mis le Black History Month à son programme. Et comme lors des précédentes éditions, cette année sera une nouvelle fois l'occasion de mettre en lumière les contributions des Afros descendants dans l'histoire et la société. Avec un accent particulier sur la musique.