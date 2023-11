Le 9 novembre, c'est la journée nationale contre le harcèlement

Ce jeudi 9 novembre, c’est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Le rectorat se mobilise contre un phénomène qualifié de fléau.

Guadeloupe la 1ère •

Le rectorat de Guadeloupe fait de la lutte contre le harcèlement scolaire, l'une de ses priorités. Prévention, détection et résolution : trois axes autour desquels ont l'école et les familles ont le devoir d'agir.

Et pour cause, ce jeudi 9 novembre, c’est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et le rectorat se mobilise. Questionnaire d’auto-évaluation sur le harcèlement ou séance d’enseignement moral et civique, depuis le 7 novembre, de nombreuses actions autour de cette thématique sont réalisés dans les établissements scolaires.

Et pour l’occasion, l’académie a également fait appel à une jeune autrice, Karine Cécé. Elle est la créatrice de Ti-Racoonteur (Ti Racounteur), un magazine, puis des livres pour les jeunes enfants. Elle met en scène une famille de racoon, l’emblème de la Guadeloupe. Pour l’occasion, Karine Cécé a créé des kits pour lutter contre le harcèlement scolaire.

Le harcèlement scolaire commence de plus en plus jeune donc on a voulu faire un kit écrit pour les écoles élémentaires, c'est ce qu'on a fait l'an dernier distribué gratuitement par nos partenaires aux écoles élémentaires de toute la Guadeloupe. Et c'est année, le focus est mis sur les maternelles. Karine Cécé, autrice

Une priorité nationale et un fléau qui gangrène la communauté scolaire... Pour sensibiliser les écoliers à cette problèmatique, des scénettes ont été également jouées devant des élèves à Capesterre-Belle-Eau. La troupe de Benzo et Mano a mis en scène des sketches pour que la peur change de camp.

A (re)voir le reportage de Mickaël Bastide et de Olivier Duflo