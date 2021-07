Le calvaire des athlètes depuis la pandémie

Une jeune athlète guadeloupéenne a choisi de s'intéresser au vécu des sportifs depuis le début de la pandémie. Un vécu qui s'est souvent traduit par une démotivation et même une grande déprime. Elle en a fait un rapport qui a la valeur d'une vraie étude sociologique

Ils se disent oubliés de la crise covid : ces jeunes sportifs de haut niveau, champion de France, ou juste de Guadeloupe dont on parle peu, très peu..

Chloé Noyon a 16 ans, elle est en 1ère au lycée Jardin d’Essai et fait partie de cette jeune génération qui brille au plus haut niveau. Championne de France cadettes 4x100 en 2019, championne Antilles-Guyane du 100 m, elle a dû affronter la difficile traversée du désert imposée par la crise sanitaire, accompagnée de ses proches et a voulu faire une enquête qui résonne comme une thérapie, pour vaincre ce mal-être qu’elle et bien d’autres ont ressenti et/ou ressentent encore…

Chloé Noyon

Et les conclusions sont plutôt alarmantes. On y apprend que 3 jeunes athlètes sur 4 sont en situation de décrochage et nécessitent un accompagnement spécifique pour rebondir après cette crise…

Témoin permanente de sa fiile, sa mère Ketty a été très présente pour l’aider au quotidien. Elle évoque une souffrance qui, heureusement a presque disparu.

Ketty Sambin, mère de Chloé

