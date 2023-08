Le chef Rémi Braflan, des palaces parisiens, aux ateliers avec de jeunes pointois

La semaine dernière, une vingtaine d’enfants et adolescents de Mortenol a été initiée à la cuisine avec un ancien jeune du quartier : le chef gastronomique Rémi Braflan. Celui-ci s’est aussi récemment exprimé aux côté d’un confrère antillais, à Paris. Le fait est que ce professionnel vit sa passion dans le partage et la transmission.

Morgane Haguy (stagiaire), avec Nadine Fadel •

Jeudi dernier (le 10 août 2023), c’est à l’école maternelle Raymonde Bambuck que s’est déroulé l’atelier culinaire de l’association Viv Ansanm Mowtenol, dans le quartier populaire de Mortenol, à Pointe-à-Pitre. Cette activité a réuni une vingtaine de jeunes âgés de 6 à 13 ans. Tous ensemble, ils ont préparé des tortellinis, avec une farce à base de giraumon, accompagné d’une sauce djondjon au piment doux. De quoi émoustiller les papilles de ces apprentis cuistots.

Atelier cuisine : apprendre et grandir avec le chef Rémi Braflan • ©Morgane Haguy et Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Cette opération est la finalité d’une programmation riche en découvertes, qui a débuté le 10 juillet dernier et s’est achevée le 11 août. Plusieurs activités, notamment en couture, jardinage, art, ou encore du sport ont été proposés.

Un chef guadeloupéen qui s’impose à Paris

L’atelier gourmand de jeudi était donc coordonné par chef Rémi Braflan. Formé au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe, l’enfant du pays a, après son diplôme, pris la direction de Paris, où il découvre la cuisine gastronomique. Il évolue aux côtés de grands chefs comme Pierre Rigothier et Guillaume Goupil et a exercé dans des palaces et des maisons étoilées.

Soucieux d’affirmer son identité culinaire et d’y donner un accent caribéen, il a travaillé chez Les Résidents, un restaurant parisien au concept original, qui permet à ses chefs de faire découvrir leur univers.

J’ai toujours le projet de promouvoir notre gastronomie, Caribéenne et d’Amérique centrale, toujours associée avec les techniques et les produits européens ; de le faire le plus haut possible et puis d’un jour obtenir une étoile au guide Michelin. Rémi Braflan, chef cuisinier

Aujourd’hui, Rémi Braflan est chef des cuisines de l'hôtel 5 étoiles San Régis, à Paris.

Une passion pour la cuisine et le partage

Rémi Braflan est coutumier des opérations de partage, avec ses confrères, ainsi qu’avec le public ; c’est ainsi qu’il vit sa passion.

Le mois dernier (le 27 juillet 2023), il a participé, avec Alan Deloumeaux à un dîner à quatre mains. Autour du même menu, les deux chefs antillais ont offert aux clients du restaurant Le Mordus, à Saint-Germain des Prés, un voyage culinaire entre l’Europe et la Caraïbe.