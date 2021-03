Le combat du Collège Gourde Liane contre le décrochage scolaire

F. Péroumal et B. Pansiot-Villon avec FJO. •

Le réfectoire manquait de place ce mardi matin pour accueillir tous les élèves qui ont souhaité participé à cette session de travail durant les vacances scolaires. Près du double des années précédentes. Ce sont essentiellement des élèves qui ont estimé avoir besoin de cette remise à niveau ou qui ont été repérés par l'équipe pédagogique qui leur a conseillé de s'y inscrire.

Claire Broussillon, professeur de mathématiques et référente du décrochage scolaire au collège Gourde Liane

Ce mardi, l'équipe a choisi de mettre les élèves en présence de profils professionnels différents qui peuvent aussi être des exemples pour eux. Et pour l'occasion, ce sont des personnalités reconnues comme le Dr. Mona Hédreville, Catherine Gustave, Camille Vaïtilingon et Fabrice Calabre, qui se sont prêtées au jeu. Un échange au cours duquel ils ont pu transmettre aux élèves leur propre manière de construire leur parcours d'études et leur réussite professionnelle.

©B. Pansiot-Villon

Un argument de plus pour des jeunes qui, pour beaucoup, avaient été en décrochage depuis le confinement. La reprise avait alors été difficile et les sessions de lutte contre le décrochage scolaire ont été leur planche de salut. Aujourd'hui, ces élèves de 3ème abordent le brevet des collèges et la suite en lycée avec beaucoup plus d'optimisme.

Naticia et Dylan, élèves de 3ème

Aujourd'hui, Dylan et Naticia osent se projeter dans l'avenir. Elle voudrait être vétérinaire et lui ingénieur en informatique. Et une chose fondamentale a changé durant toutes ces vacances de remise à niveau scolaire : désormais, ils sont surs d'y arriver.