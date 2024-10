Le curé de Goyave agressé en pleine messe : le diocèse de Guadeloupe porte plainte

Le 27 octobre dernier, le curé de la paroisse de Goyave, le Père Norbert Tibeau, a été agressé, au cours de la messe dominicale. Les faits se sont produits au moment de l'eucharistie. Selon le diocèse de Guadeloupe, alors que le prêtre officiait, un homme "très agité" est monté à l'autel, le Père Tibeau, lui a alors intimé l'ordre de redescendre, mais l'homme s'en est pris violemment au curé, et lui a asséné plusieurs coups de poing.

Dans un communiqué, le diocèse de Guadeloupe exprime son "indignation" : "Monseigneur Philippe Guiougou tient à exprimer sa profonde indignation face à un acte d'une telle gravité et qui ne saurait être banalisé".

L’évêque de Guadeloupe assure Père Tibeau de son soutien fraternel et de ses prières afin qu’il se relève de ce traumatisme qui touche à travers lui l’ensemble du presbyterium de notre diocèse. Il salue la maîtrise dont a fait preuve le curé de Goyave, permettant de protéger le sacré et ainsi d’éviter une profanation. De même que l’intervention des paroissiens pour mettre fin aux agissements de l’agresseur et le sortir de l’église.