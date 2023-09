Le diocèse de Guadeloupe compte un nouveau prêtre

Un moment solennel qui, comme à chaque fois, rassemble l'Eglise Catholique de Guadeloupe sous la houlette de son pasteur pour vivre l'ordination d'un nouveau prêtre. La première ordination pour Mgr Philippe Guiougou.

Celui qui devient prêtre ce dimanche est un jeune de la région basse-terrienne. Cédric Blondin a 42 ans. Né de parents Habissois, il a grandi à Basse-Terre et a beaucoup fréquenté depuis son plus jeune âge le sanctuaire du Mont Carmel. Peut-être d'ailleurs les prémices d'une vocation qui prendra son temps avant de s'affirmer.

Et il a des larmes aux yeux pendant son ordination lorsqu'il cite le rôle joué par le Père Albert Chalder dans l'évidence de cette vocation.

Avant cela, avant de lui imposer les mains pour faire de lui le prêtre qu'il est désormais, l'évêque lui avait défini cette mission qu'il embrasse :

Tu es invité à vivre ton ministère de prêtre avec beaucoup d'humilité. Humilité, douceur, et patience. Et tout cela avec une visée, comme dit Saint Paul, garder l'unité et la paix... Ta mission c'est vivre de l'Amour mais tu vas apprendre à aimer; à aimer encore et encore. A aimer Dieu pour être toi-même ensuite un témoin de son Amour auprès des autres. Comment aimer Dieu qu'on ne voit pas, nous dit Saint Paul, sans aimer les autres qu'on voit.