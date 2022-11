Le Drame de Sofaïa serait un acte suicidaire associant un homme et sa mère

Le Procureur de la République de Pointe-à-Pître faisait le point sur les enquêtes des deux dernières affaires dramatiques qui ont émaillé l'actualité, celle des corps calcinés de Sofaïa à Sainte Rose et celle du meurtre d'une femme à Saint François. Dans les deux cas, les enquêteurs ont communiqué sur les avancées qu'ils ont pu faire

A. Houda et M. Bastide avec FJO. •

Sur la première en date du 26 octobre dernier, le Procureur de la République a tenu à donner certains éléments que les enquêteurs ont pu regrouper afin surtout de dissiper toutes les fausses informations qui ont circulé depuis ce drame.

Et le premier de ces éléments n'est pas des moindres puisqu'il laisse entendre qu'il ne s'agissait pas d'une femme et un enfant mais d'un homme et sa mère.

©Guadeloupe

La seconde affaire s'est déroulée trois jours plus tard. C'était le 29 octobre dernier, une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte à son domicile à Saint François. Elle avait de multiples blessures au niveau du thorax.

Là aussi, l'enquête progresse. Les soupçons se tournent désormais vers un individu d'une soixantaine d'années à qui elle devait plusieurs milliers d'euros. Il est aujourd'hui activement recherché par les autorités.

©Guadeloupe