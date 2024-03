⚽Le football guadeloupéen peut compter sur la FFF, affirme son président Philippe Diallo

Le président de la Fédération française de football, Phillipe Diallo, passe la semaine en Guadeloupe, à la rencontre des acteurs locaux de cette discipline et à la découverte des infrastructures du territoire. Celles-ci, justement, ne sont pas en bon état. La FFF mettra la main au portefeuille, pour participer à des travaux de rénovation. Elle entend contribuer à l’émergence de talents, venus de notre « Terre de champions ».

Le patron du foot français est venu à la rencontre des acteurs mobilisés autour de ce sport, en Guadeloupe. Le territoire a déjà fourni foule de talents à cette discipline, à l’échelle nationale et internationale, notamment des champions du monde. Mais les préoccupations sont nombreuses localement. En visite officielle dans l’archipel depuis le lundi 11 et jusqu’au vendredi 15 mars 2024, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), est venu entendre les besoins.

Philippe Diallo sur le terrain

Parmi les visites au programme, il y avait celle du stade "René Serge Nabajoth", aux Abymes, infrastructure qui fait l’objet d’un plan de rénovation et où se déroulent les matchs les plus importants du département.

Philippe Diallo, président de la FFF, visite le stade des Abymes, objet d'un projet de rénovation - 12/03/2024. • ©Christian Danquin

Accompagné du président de la ligue guadeloupéenne de football, Jean Dartron, il est aussi allé à la rencontre des jeunes pensionnaires du Pôle Espoirs, puis ceux du Centre élite des régions françaises d’Amérique (CERFA), au Raizet.

Les Coupe de France ouvertes aux femmes et aux jeunes de Guadeloupe

Au menu de son déplacement, Philippe Diallo a également prévu d’aller à Marie-Galante et de rencontrer des personnalités politiques du territoire, dont les exécutifs régionaux et départementaux.

Déjà deux décisions ont été prises : les féminines Guadeloupéennes seront intégrées à la Coupe de France et, par ailleurs, les jeunes pourront aussi se mesurer à leurs homologues nationaux, lors de la Coupe Gambardella, ouverte aux équipes de moins de 18 ans des clubs de football français.

Fort de son nouveau regard sur le monde footballistique régional, le président de la FFF ne manquera pas de porter sa pierre à l’édifice du renouveau de la discipline. Un certain nombre de projets portés par les collectivités seront cofinancés et des infrastructures seront créées ou rénovées localement, a-t-il promis. L’objectif est de permettre à la Guadeloupe de pleinement jouer son rôle de tremplin, comme durant les années passées. L’archipel mérite des terrains à la hauteur des ambitions de la jeunesse locale et de leurs encadrants.

Philippe Diallo était l’invité d’Eric Rayapin, dans le journal "Guadeloupe Soir" du mardi 12 mars 2024 :

Ma venue, c’est d’abord pour dire au football de Guadeloupe que l’éloignement géographique ne veut pas dire isolement (...) La Guadeloupe est une terre de football, une terre qui a beaucoup apporté au football français et, donc, il est tout à fait naturel qu’on lui donne les moyens et de pouvoir poursuivre son développement. Philippe Diallo, président de la FFF