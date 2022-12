Le handicap et le 3ème âge en toute liberté

C'est un peu ainsi que l'on pourrait intituler l'initiative du Département, en charge des personnes porteuses d'un handicap et des personnes âgées. Une responsabilité résumée par le mot solidarité qui était bien le leitmotiv de toutes les activités organisées ce samedi à Petit Canal pour ces deux publics.

FJO. avec A. Houda et R. Malety •

A Petit Canal, la matinée toute entière était consacrée au handicap et au grand âge. Le Conseil Départemental qui est en charge de l'aide à l'autonomie pour les personnes âgées proposait à cette occasion, des animations de tout genre.

Une sensibilisation aussi unique que conviviale pour laquelle certains ont immédiatement pris date en espérant qu'elle sera reconduite aussi souvent que possible et ceci, de manière régulière.

Le rendez-vous de toutes les solidarités.