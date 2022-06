Le langage ne sert-il qu'à communiquer ? L'une de toutes les questions philosophiques soumises à la réflexion des candidats au bac

Ambiance d'avant épreuve :

©Guadeloupe

Depuis que la bac existe, les lycéens qui s'apprêtent à quitter les années scolaires doivent s'acquitter d'un passage obligé, celui d'exprimer leur amour de la pensée, en d'autres termes, dire que durant leur scolarité, ils ont effectivement appris à penser par eux-mêmes.

Et à voir les sujets distribués ce matin dans tous les centres d'examens, il fallait cette passion pour la pensée et la réflexion pour composer dans les filières en examen :

- Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?

- Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?

- La science a-t-elle toujours raison ?

- Le langage ne sert-il qu'à communiquer ?

ou une réflexion sur les désirs, les peines et les sentiments institués par la nature selon Rousseau pour la filière générale. Et pour la filière technologique :

- La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ?



- Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?

Et peut-être qu'ils ne devraient pas être les seuls à s'interroger sur ce texte de l'Encyclopédie de Diderot proposé aux candidats de la filière Technologique et qui rappelle à tous que :

Plus vous me prouverez que les passions qui gouvernent les hommes sont bizarres, capricieuses, et déraisonnables, plus vous serez éloquents à m’exagérer la multiplicité d’erreurs que font naître tant de préjugés différents ; et plus vous me confirmerez, à votre grand étonnement, dans la persuasion où je suis, qu’il n’y a que la vérité qui puisse faire parler de la même manière tant d’hommes d’un caractère opposé.