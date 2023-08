Le MACTe: Sa directrice Laurella Rinçon, révoquée par le conseil d'administration à la majorité

Partager :

Les membres du conseil d’administration du Mémorial Act (MACTe) se sont prononcés mercredi matin pour la révocation de Laurella Rinçon. 17 votes pour et une abstention. La directrice de l’EPCC a été révoquée pour faute grave. Les administrateurs auraient refusé le départ négocié et les conditions financières demandées par la conservatrice du patrimoine, spécialiste des collections et cultures d'Afrique de l'Est, des Caraïbes et de l'Océan Indien

Alexandre Houda •

L’histoire tumultueuse de Laurella Rinçon à la direction du Memorial Acte démarre le 20 septembre 2019. À l’époque, tout le monde se félicite de la nomination d’une Guadeloupéenne à la tête de cet établissement emblématique mais très vite les sourires disparaissent pour laisser place à la crispation. À peine quelques mois après son arrivée, la nouvelle directrice est au cœur d’une première polémique concernant d’importants frais de déplacements en taxis pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail. À cela s’ajoutent de nombreuses tensions avec plusieurs membres du personnel qui fustigent ses méthodes managériales. Sa gestion humaine et financière de l’établissement ne fait pas l'unanimité Résultat : un an et demi après sa nomination, Laurella Rinçon est mise à pied le 23 mars 2021 pour 4 mois avec effet immédiat par le conseil d’administration du MACTe. Entre-temps, les tensions avec le syndicat des agents territoriaux s’accentuent jusqu’à une plainte déposée par la CFTC pour détournement de fonds public, emplois fictifs, harcèlement moral et l’année suivante pour violence, entrave à la liberté de travail et la liberté syndicale. D’un autre côté, le conseil d’administration entame des démarches pour révoquer Laurella Rinçon, qu’il ne considère plus apte à occuper son poste de directrice. Des tentatives un temps bloquées pour non-conformité administrative mais qui ont abouti aujourd’hui. La justice s'en mêle Laurella Rinçon a également été placée en garde à vue le 12 juillet dernier pour répondre à des frais présumés de favoritisme. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre, le 21 novembre prochain.

