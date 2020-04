Le mois du Ramadan commence ce vendredi. Un Ramadan "confiné"

Après avoir observé la lune, le comité de la Grande Mosquée de Paris a pris acte de l'apparition de la nouvelle lune en ce 29ème jour du mois de Chaâbane 1441/H de l'année Hégirienne, le mois sacré des musulmans débutera donc ce vendredi 24 avril. Un mois marqué par le contexte de confinement.

FJO. •

Mohammed

La Grande Mosquée de Paris annonce le début du mois de Ramadhan demain vendredi 24 avril 2020 Inch 'Allah : pic.twitter.com/ANqOoYIFCO — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 23, 2020

Mohammed

Ramadan mubarak

Mohammed est expert-comptable stagiaire depuis plus d'un an dans une société à Jarry. Le Ramadan, il a déjà eu à le vivre en s'organisant pour honorer les tâches qui lui sont confiées dans ce cabinet d'expertise comptable.Mais cette année, il va devoir le vivre confiné. Pas de rencontre à la mosquée, pas plus d'échange direct avec les autres musulmans.Paradoxalement, la situation ne le dérange pas. Bien plus, si l'expert-comptable n'oublie pas les difficultés posées aux entreprises par le confinement et les conséquences qu'il risque d'avoir sur l'emploi, le fidèle qu'il est y voit une occasion d'en revenir à l'essentiel.Mohammed le sait, le Ramadan a ses règles. La Grande Mosquée de Paris a d'ailleurs précisé les horaires de début et de fin de prières et de jeûne pour chaque jour. Et forcément, l'horaire n'est pas tout à fait le même selon la région, le soleil ne se levant et se couchant pas exactement au même moment de la journée. En Guadeloupe, il va falloir s'adapterEt comme chaque année, il faudra à nouveau observer la lune pour déterminer la date exacte de la fin du Ramadan qui devrait avoir lieu le 23 ou 24 mai prochain.Et si vous voulez souhaiter un bon ramadan à vos voisins, dîtes leur simplement : "" ce qui signifie "Que (le Ramadan) soit bon pour vous"