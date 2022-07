Le mystère de l'eau verte de Bananier : Quand l'ignorance génère craintes et hystéries sur les réseaux sociaux

Depuis deux jours, l'image fait le tour de la Guadeloupe en quelques clics. Elle montre une surprenante marée de couleur verte entrant dans les terres sur le rivage de Bananier à Capesterre Belle-Eau. Il n'en fallait pas plus pour libérer la parole sur les réseaux sociaux et soupçonner de nouvelles pollutions à dénoncer. Au grand dam des pêcheurs du site, bien étonnés de toutes ces réactions

FJO. avec R. Senneville et J-M. Mavounzy •

Elle fait couler beaucoup d'encre et de mots depuis qu'elle est devenue la nouvelle attraction des internautes. Une eau aussi verte que fluorescente et mystérieuse. Il n'en fallait pas plus pour que tous s'arrêtent à proximité pour photographier et filmer avant de poster sur les réseaux sociaux.

Un remue-ménage qui se fait alors devant les usagers du site, des marins-pêcheurs qui eux, n'expriment aucune inquiétude quant à cette eau, et pour cause : avertis auparavant de l'opération, ils s'en sont faits expliquer tous les tenants et les aboutissants.

Mais ce qui les étonne le plus, c'est que tous ceux qui sont venus photographier ces eaux vertes, n'ont jamais cherché à savoir ce qu'il en était et ne leur ont rien demandé.

En réalité, c'est pour l'étude menée préalablement à l'élargissement du pont de Bananier que cette opération est organisée.

Une étude de courantologie qui nécessite l'usage d'un marqueur inoffensif, la fluorescéine. Elle indiquera au technicien l'influence des courant de la zone, donnée importante à connaître avant de lancer le chantier du pont de Bananier.

Et pour faire taire toute polémique à se propos, la Région Guadeloupe a tenu à préciser ce lundi que :

La dispersion à la fluorescéine permet de vérifier notamment si le panache turbide impactera les espèces sous-marines sensibles (coraux et herbiers) identifiées sur le littoral. Une deuxième campagne de dispersion sera réalisée sur site en juillet pour évaluer la dispersion en saison humide. Ces études seront aussi très utiles pour étudier les raisons de l’ensablement au niveau du port de pêche. Pour rappel, la fluorescéine est une substance colorante biodégradable et respectueuse de l’environnement. Le produit n’est pas toxique et ne présente aucun risque pour la santé humaine. Ce traceur est communément utilisé pour cartographier les eaux fluviales mais également dans les réseaux d’eau potable. Il possède une forte réponse à la lumière naturelle ainsi qu’aux UV. Ce traceur en poudre rouge foncé a pour particularité d’être jaune-vert fluo lorsqu’il est mélangé à de l’eau. Région Guadeloupe