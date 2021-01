Le nouveau groupe scolaire Guy Cornély du Raizet fraîchement livré à ses élèves

Ludivine Guiolet et Priscilla Romain •

Dans un joyeux brouhaha les élèves de maternelle et de primaire du nouveau groupe scolaire Guy Cornély se sont appropriés l'espace de leur nouvel établissement. Il aura fallu trois ans de construction et plusieurs mois de formalités de transfert, pour rendre cette rentrée possible.

Satisfaction des parents

Les parents et les élèves ont semblé apprécié ce nouvel établissement. L'ancien groupe scolaire, situé non loin de l'Église du Raizet ne réunissait plus les prérequis sanitaires et logistiques nécessaires à de bonnes conditions d'enseignement. À de nombreuses reprises les cours avaient dû être suspendus pour que les agents procèdent à une dératisation. Problèmes résolus par ces nouveaux locaux.

En revanche, le destin de l'ancienne école est encore flou. Selon les représentants de la mairie des Abymes, des études seraient en cours pour définir le projet de reconversion qui lui sera appliqué.