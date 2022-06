Le pont du possible sur les impossibles rivages

L'ouvrage le dit lui-même :

Rien ne laissait penser qu’un jour ils dialogueraient. Lui l’activiste pourfendeur des reliquats du colonialisme, et lui le "béké" flanqué derrière sa particule occidentale. Lui le descendant d’esclavagé révolté contre les injustices du système, et lui le descendant d’esclavagiste cherchant encore des manettes à bouger. Lui le poète slameur au cœur battant d’émotions populaires, et lui le chef d’entreprise au front plissé par les tableurs Excel et les courbes de vente. Lui l’enseignant universitaire passeur de savoir, et lui le publicitaire passeur d’idées. Lui l’homme du peuple et de la rue, et lui l’homme des bureaux climatisés. Lui le Noir, et lui le Blanc.