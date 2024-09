Le préfet met en place un couvre-feu pour mineurs dans plusieurs quartiers de Guadeloupe

Suite aux violences urbaines en Guadeloupe depuis le 18 septembre 2024, la préfecture a instauré un couvre-feu pour les mineurs dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre, des Abymes, du Gosier et de Sainte-Rose. Cet arrêté préfectoral interdit la circulation des mineurs non accompagnés entre 22h00 et 5h00 à partir du 23 septembre.

À la suite des violences urbaines qui ont éclaté en Guadeloupe depuis la nuit du 18 septembre 2024, la préfecture a pris des mesures exceptionnelles.

Ainsi, face aux troubles qui ont secoué plusieurs secteurs des communes de Pointe-à-Pitre, des Abymes, du Gosier et de Sainte-Rose, un couvre-feu pour les mineurs a été instauré.

Cette décision, officialisée par arrêté préfectoral, interdit la circulation des mineurs non accompagnés par un adulte sur la voie publique entre 22 heures et 5 heures. Dès ce lundi 23 septembre.

Les quartiers concernés

Le couvre-feu concerne spécifiquement certains quartiers des communes les plus touchées par les violences :

Sainte-Rose : secteurs de La Boucan et Bébel

Le Gosier : quartiers Poucet et Mare-Gaillard

Pointe-à-Pitre : quartiers Lauricisque et Changy

Les Abymes : quartier Boisripeaux

Ces zones ont été le théâtre d'incidents répétés, notamment des émeutes, des barrages routiers, des incendies de radars et des attaques envers les forces de l'ordre. Des actes de racket et de pillage de commerces y ont également été signalés, ce qui a conduit les autorités à renforcer les mesures de sécurité.

Des incidents répétés

Depuis le début des événements, les forces de sécurité intérieure ont dû faire face à des situations dangereuses. Les gendarmes et policiers présents dans les zones touchées ont été la cible de jets de pierres et de cocktails Molotov, indique la préfecture.

À Sainte-Rose, des barrages enflammés ont été érigés chaque nuit, des magasins pillés.

À Pointe-à-Pitre, des individus ont incendié des véhicules et dégradé du mobilier urbain, alors qu'aux Abymes, des barricades enflammées ont entravé la circulation.

Pour le préfet de région, ces actes de vandalisme et de violence nocturne ont pris de l'ampleur au fil des jours. Ils impliquent notamment de plus en plus de mineurs.

Depuis le 18 septembre, plusieurs mineurs, parfois très jeunes, ont été arrêtés, dont un enfant de seulement 12 ans. Cette participation des plus jeunes dans les troubles renforce, pour l'Etat, la nécessité d'agir rapidement pour protéger non seulement l'ordre public, mais aussi ces jeunes eux-mêmes, exposés à des risques manifestes pour leur sécurité.

Un couvre-feu jusqu'au 28 septembre

Le couvre-feu, effectif dès ce lundi soir (23 septembre 2024) à 22 heures et jusqu'au 28 septembre 2024 à 5 heures, vise à limiter la circulation et le stationnement des mineurs non accompagnés dans les quartiers concernés.

En cas de non-respect de cette mesure, les jeunes seront remis à leurs parents ou tuteurs, et pourraient faire l'objet de mesures éducatives, énonce l'arrêté de la préfecture. Toute infraction à cette décision pourra également entraîner des sanctions pénales.

Bien que temporaire, cette mesure pourrait être prolongée si les violences persistaient. Le préfet a appelé à la responsabilité des familles et à la collaboration de tous pour restaurer l'ordre sur l'île.