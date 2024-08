Le premier ministre haïtien évacué lors d'une visite, après des tirs de gangs

Les faits se sont déroulés lundi, à Port-au-Prince : des tirs émanant de membres de gang ont retenti, à proximité d’un hôpital où était en visite officielle le premier ministre haïtien. A suivi la riposte des agents de la police nationale et de la mission internationale présents, afin d’évacuer Garry Conille. Ce dernier est sain et sauf, assure une source gouvernementale.

Guadeloupe La 1ère, avec l'AFP •

Le Premier ministre haïtien Garry Conille a été évacué sain et sauf, lundi (29 juillet 2024), d'un quartier de la capitale Port-au-Prince, où des membres de gang avaient ouvert le feu, a indiqué une source gouvernementale. Le dirigeant haïtien finalisait une visite de l'hôpital de l'université d'Etat, le plus grand hôpital du pays, lorsque des individus ont tiré à l'arme automatique dans la zone, a précisé ce responsable gouvernemental s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Sur une vidéo publiée par des médias haïtiens, on peut voir plusieurs policiers courir pour se mettre à couvert pendant que des tirs retentissent.

Premye minis Garry Conille manke ki pol nan momanl tal vizite lopital jeneral,Ti mesye viv ansanm yo tann yon abiskad pou polisye yo se pa de koul bal ki pete nan moman an.



Nan videyo sa nap wè jan polisye kenya 🇰🇪 yo ap kouri pandan yap fè echanj kout bal ak bandi yo.



Kredi:… pic.twitter.com/xoY4UcK1Sx — KAMOKEN NEWS (@KAMOKENNEWS) July 29, 2024

Garry Conille a pu être évacué des lieux en sécurité, escorté par des policiers haïtiens et des agents kényans de la mission multinationale de sécurité soutenue par l'ONU.

L'établissement médical est situé dans une zone sous la coupe de gangs, au centre de la capitale. L'hôpital était lui-même sous le contrôle de gangs, entre fin février et début juillet, date à laquelle la police nationale a réussi à en reprendre le contrôle.

Aucun bilan d'éventuelles victimes n'a été partagé pour l'instant.

Ces derniers mois, les violences à Port-au-Prince ont aggravé une grave crise humanitaire, le pays comptant, selon l'ONU, près de 600.000 déplacés, avec une augmentation de 60% depuis mars.

Les gangs, qui règnent sur une grande partie de la capitale, sont accusés de nombreux meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon, une situation qui s'est aggravée en début d'année, lorsqu'ils ont décidé d'unir leurs forces pour renverser l'ancien Premier ministre très contesté, Ariel Henry.

Depuis le départ de ce dernier, des autorités transitoires ont été mises en place, pour s'atteler à remettre le pays sur pied, avec l'appui d'une mission multinationale soutenue par l'ONU et menée par le Kenya. La tâche sera immense, dans un pays ravagé par la violence et la corruption, et qui n'a pas de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, en juillet 2021.