Vol de téléphone, bousculade, pistolet à eau… le cauchemar des professeurs face à l’incivilité des élèves d’un collège à Baie Mahault, en débrayage ce jeudi

Professeurs et personnels du collège Maurice Satineau à Baie-Mahault, cote à cote, pour un débrayage, ce jeudi 6 juin 2024. Tous dénoncent des comportements qu'ils jugent inacceptables de certains élèves, mais également de parents.

Alexandre Houda, Yasmina Yacou •

Depuis le début de l'année, les actes problématiques se multiplient au sein de l'établissement de Baie-Mahault. Et c'est pour dire stop que les professeurs et membres du personnel du collège Maurice Satineau, ont organisé, ce matin, un débrayage. Une décision prise après une assemblée générale, mardi dernier.

Ils n'en peuvent plus du comportement de certains élèves. Et contre toute attente, ce sont les élèves de 6e, derniers arrivés au sein de l'établissement qui posent le plus de difficultés, selon eux. Pour exemple, il y a eu, sur l'année, 6 conseils de discipline d'élèves de 6e. Un record pour l'établissement, s'insurgent les professeurs.

Et la liste des incivilités est longue, dénoncent-ils. Pire, des faits de violence verbale et violence physique ont également été reportés. Un professeur s'est fait voler son téléphone. Un enseignant a été bousculé tandis qu'un autre a été aspergé avec un pistolet à eau.

Un personnel qui regrette de ne pas bénéficier du soutien des parents. Certains se sont montrés irrespectueux lors de tentatives de sanctions administratives vis-à-vis de leurs enfants.

Autant de griefs qui ont motivé le mouvement de ce jeudi matin.

Une délégation a été reçue par le principal de l'établissement et un responsable du Rectorat depuis le milieu de matinée. Au sortir de cette rencontre, quelques avancées, annonce Alice Journo, professeur d'espagnol et responsable syndicale du personnel enseignant.

©Guadeloupe

Les cours reprendront donc cet après-midi.

Pour l'ensemble des personnels mobilisé, cette action avait pour but de préparer la rentrée prochaine.