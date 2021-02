Le ras-le-bol des résidents des Seuils 6 au Raizet

Francois-Joseph Ousselin •

Au Raizet, au seuil 6, les résidents en ont assez des fumées de grillade et des incivilités en tout genre. 40 appartements en face d’une partie des anciens vendeurs ambulants désormais installés boulevard de la Rénovation. Ce que tout le monde estimaient être une bonne solution pour remplacer le "boulevard des roulottes", pour eux est devenu un cauchemard permanent.

Et si fumée ou odeurs sont imputables aux commerçants qui ne respectent pas les règles et utilisent des grills extérieurs, qui plus est sans cheminée haute, d’autres points relèvent de la clientèle : incivilités, musique, entrave du parking…

©D. Quérin

Eux, les résidents, ils ne le supportent plus. Ils sont de tous âges et de toutes conditions, mais vivent le même calvaire

Les services de la Ville connaissent le dossier, une réunion a même eu lieu en 2019. Mais aujourd'hui, Teddy Foule, élu au relogement et à la gestion urbaine de proximité des Abymes, constate que le dialogue s’impose avec les commerçants qui ne suivent pas la charte existante.

Teddy Foule conseiller municipal des Abymes

Natacha Gibrien résidente des Seuils

La ville proposera une rencontre tripartite rapidement