Le risque routier, première cause de mortalité au travail

Ch. Martial avec FJO. •

Comme une hémorragie, les chiffres de la sécurité routière en Guadeloupe ne cessent d’augmenter. En 2020, le nombre de tués sur nos routes atteignait une dizaine. En 2021 et alors même que nous ne sommes qu’au 5ème mois de l’année, ce chiffre à doubler : 20 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes.

Une augmentation de 100% qui fait craindre le pire, pour cette année. Comme souvent, ce sont les usagers vulnérables qui sont les cibles mortelles de ces accidents de la route. Piétons, motards, vélo représentent 68% des tués.

Et la dégradation est totale. Tous les indicateurs sont au rouge : Hausse de 27% des accidents, et de 20% pour le nombre de victimes. L’heure est grave en Guadeloupe, et la violence des derniers accidents recensés sur les routes de Guadeloupe prouve, qu’il faut rapidement inverser la tendance.

Des journées pour alerter les chefs d’entreprise sur la sécurité de leurs collaborateurs.

Une semaine de sensibilisation pour rappeler la législation, pour discuter, organiser des forums et déceler un éventuel mal être de ceux qui passent du temps sur les routes dans le cadre de leur activité. Des quizz, des plaquettes d’explication sont ainsi mises à disposition, des entreprises qui souhaitent participer à l’évènement.

On le sait désormais, en 2019, 12,5% des accidents mortels concernaient, des personnes se déplaçant dans le cadre de leur travail ou encore sur le trajet Domicile-TravaiL.

Toutes les entreprises sont donc concernées par ces journées de la sécurité routière et cela, quel que soit le nombre de salariés. La situation sur les routes de l'Archipel est grave et chacun peut agir pour endiguer ce fléau qui touche toutes les familles guadeloupéennes.