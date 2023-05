Le RSMA ouvre ses portes à tous les publics

Le camp Dugommier se veut l'endroit où il faut être durant ce week-end. Des journées Portes Ouvertes au camp ce samedi et ce dimanche pour mieux se faire connaître et mieux présenter les atouts du RSMA. Des journées festives pour ceux qui veulent juste profiter de l'atmosphère de kermesse qui règne à La Jaille.

FJO. avec R. Defrance •

Deux journées portes ouvertes qui offrent au public l’occasion de découvrir le potentiel du camp militaire et surtout, les infrastructures modernisées qui font du RSMA l'un des premiers centres de formation de la jeunesse guadeloupéenne. D'ailleurs, en terme de moyens et d'espace; il est en tout cas le plus vaste et le mieux équipés en Guadeloupe. Les visiteurs de ce week-end pourront certes découvrir les ateliers de formation des électriciens, des maçons, de menuisiers bois ou alu, mais aussi, une ferme pédagogique dernier cri et un cinéma entièrement rénové.

Animateur d'un jour aux Journées Portes Ouvertes • ©R. Defrance

Quant à ceux qui veulent mettre à profit l'ambiance kermesse qui règne au Camp Dugommier durant ce week-end des Portes ouvertes, ils pourront profiter d'une initiation au tir à l’arc, d'une balade en quad et même assister à des concerts avec la présence entre autres du Bagad Karukera et du groupe de carnaval Origin’all.

Et pour parfaire cette ambiance kermesse, la traditionnelle tombola est bien présente. Elle permettra aux participants de gagner, si le sort le décide, de nombreux lots au nombre desquels, un scooter et un ordinateur portable. et surtout, deux allers/retours Pointe-à-Pitre – Paris.

Activités ludiques aux Journées Portes Ouvertes • ©R. Defrance

Enfin, pas besoin de se soucier du repas puisque le régiment a fait les choses en grand et proposera des points restaurant avec des food-trucks, restaurants et bars.