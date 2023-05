Le sacrifice de Delgrès et de ses compagnons toujours dans la mémoire des Guadeloupéens

C'est probablement le dernier acte officiel de tous les évènements que ce mois de mai, mois de la mémoire vient rappeler aux Guadeloupéens. Comme un livre d'histoire, il en feuillète les pages avec pour seule chronologie la date de ces évènements. Mais après 221 ans, le sacrifice de Delgrès un temps enfoui dans les mémoires, fait désormais partie des plus grandes actes de l'histoire de la Guadeloupe

FJO. avec D. Quérin

Une date en tout cas que, depuis Rémi Nainsouta, les differents chefs d'édilité de Saint Claude ne comptent pas passer sous silence. Comme un rituel institué, l'heure où ce sacrifice s'est déroulé à quelques pas de la stelle érigée pour s'en souvenir, reste celle où, autour de la municipalité de Saint Claude, des élus, des historiens, des personnes avisées et simplement des citoyens, viennent se rassembler pour faire mémoire.

©D. Quérin

Et celui qui est honoré, dont le nom ne devait pas être prononcé à l'époque, est devenu depuis un héros guadeloupéen, exemplaire et inspirant.

©Guadeloupe

Des dépôts de gerbes successifs, des mots et des paroles, peu de temps en fait pour un instant aussi solennel et que tous veulent profond. Mais peut-être parce que Delgrès fait désormais tellement partie du quotidien des Guadeloupéens et il alimente tellement leur fierté, qu'il est probablement honoré bien plus qu'un seul jour du mois de mai.

©D. Quérin



Peut-être d'ailleurs sa revanche sur l'infortune de Matouba ce fameux 28 mai 1802 sur l'Habitation d'Anglemont, puisque désormais, c'est toute la Guadeloupe, de quelque origine qu'elle soit, qui proclame ses mots à "l'Univers entier".