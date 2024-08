Le SDIS de Guadeloupe présente ses nouveaux véhicules d'intervention

Pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers, le service départemental d’incendie et de secours a présenté deux de ses nouveaux véhicules. Parmi eux, le FPTSR, un engin polyvalent conçu pour intervenir aussi bien sur des accidents routiers que sur des incendies affecté à Sainte-Anne.

Emilie Noël, Ludovic Gaydu •

Un nouveau bateau et un fourgon pompe-tonne/secours routier flambant neufs sont venus compléter les outils dont disposent les sapeurs-pompiers de Guadeloupe.

Le FPTSR, fourgon pompe-tonne/secours routier, est le premier véhicule de ce type sur le territoire. Le véhicule comprend un tuyau d’eau de 200 mètres de longueur pour maîtriser les incendies, associé à un équipement de désincarcération pour libérer les victimes coincées dans des véhicules accidentés.

Une avancée technologique qui sera affectée au Centre d’Incendie et de Secours de Sainte-Anne, alors que la commune fait face aux enjeux d’insécurité routière.

Grâce à cette combinaison, les sapeurs-pompiers pourront intervenir plus efficacement en cas d’accident et ce, à partir d’un seul et même véhicule. La commune comptabilise plus de 2 000 sorties par an.

Le centre de secours de Sainte-Anne est le 3e en terme de secours routier. Sur ce véhicule, sur le côté droit, il y a une partie "secours routier" qui sert à désincarcérer tous les véhicules et de l'autre côté, une partie incendie. Stratégiquement, il sera très bien placé. Le bateau viendra compléter notre armement de bateaux sur la Basse-Terre. Il pourra intervenir de Baillif jusqu'à Deshaies. Felix Antenor-Habazac, directeur départemental et contrôleur général du SDIS 971

Et pour étendre cette technologie aux autres communes de l’archipel, une convention a été signée entre le Conseil départemental et l'Agence Française de Développement, avec à la clé : 40 véhicules de secours dont les premiers seront déployés à compter d’octobre prochain.