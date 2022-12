Le son des cloches des églises et des sirènes de l'Archipel pour susciter la réaction des Guadeloupéens face aux trop nombreux accidents de la route

L'Etat a décidé de réagir face à la croissance vertigineuse des accidents de la route en Guadeloupe, des accidents souvent mortels. En partenariat avec l'association Handicap Guadeloupe, l'évêché et le Service départemental d'incendie et de secours, ce dimanche 11 décembre ce sont les cloches des église et les sirènes qui appelleront les Guadeloupéens à une prise de conscience collective.

FJO. •

Les chiffres sont là et s'affichent sans pitié : 44 tués sur les routes de Guadeloupe et plus de 526 blessés au 9 décembre 2022.

Des chiffres devant lesquels la Préfecture ne veut pas se résigner. Après les contrôles aériens et routiers, cette fois, ce sont les cloches des églises les sirènes des pompiers qui teinteront à 11h ce dimanche pour interpeller tous ceux qui les entendront.

Le Préfet lui-même et les co-organisateurs de cette action seront présent sur le parvis de l'église du Mont-Carmel à Basse-Terre afin d'appuyer devant la presse le message qu'ils souhaitent faire passer. Il s'agira surtout de mettre en œuvre un véritable travail de sensibilisation des usagers quant aux risques encourus en cas de non-respect des règles de sécurité élémentaires lors de leurs déplacements.

partager l'article