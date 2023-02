Le stage en entreprise : une immersion linguistique, technologique et professionnelle pour Anayeli

Cette époque de l'année scolaire est celle durant laquelle de nombreux établissements du secondaire ou même de l'université, permettent à leurs élèves de vivre une première expérience dans le monde de l'entreprise. Au nombre de ceux qui ont choisi Guadeloupe La 1ère, une stagiaire au profil très particulier. Née en Argentine, elle est arrivée en Guadeloupe en 2019 sans savoir parler le français. Accueillie au Lycée Augustin Aaron de Baie-Mahault, elle se prépare à passer son baccalauréat dans quelques mois

Dans les couloirs de Guadeloupe La 1ère, on aurait pu la confondre avec tous les jeunes venus de collèges, lycées ou même de l'université. Pourtant, Anayeli Urena, élève du Lycée Augustin Aaron, est restée bien plus longtemps que les autres, un mois, le temps d'acquérir une conviction professionnelle et surtout de s'intégrer un peu plus au monde francophone qu'elle est toujours en train de découvrir.

Quand elle arrive de son pays natal, l'Argentine, en 2019, c'est pour rejoindre sa mère qui vit en Guadeloupe depuis quelques années. A cette époque, Anayeli ne parle pas un mot de français. Elle ne sera d'ailleurs pas scolarisée tout de suite et l'année du grand confinement ne va pas arranger les choses.

Pourtant, le lycée Augustin Aaron qui se fait fort d'accueillir dans ses rangs les élèves étrangers afin de participer à leur intégration, lui a donné sa chance. Deux ans plus tard, c'est elle-même qui raconte son histoire.

Déterminée, Anayeli compte bien exercer un jour dans un métier en rapport avec l'accueil et pourquoi pas, devenir hôtesse de l'air. Son stage à Guadeloupe la 1ère lui a d'abord appris à découvrir des métiers qui contribuent à parler au public et à être proche de lui. Peut-être un chemin pour arriver à ses objectifs.

Anayeli reçoit son diplôme de maîtrise de la langue francçaise • ©Guadeloupe la 1ère

En janvier dernier, elle a fait partie des élèves allophones qui ont été récompensés pour la maîtrise acquise de la langue française. Son mois passé à Guadeloupe la 1ère l'a renforcée dans son désir de réussir, son bac d'abord et le reste ensuite.

Elle ne doute pas que sa maîtrise du français ira en s'améliorant pour lui permettre de décrocher son sésame pour les études supérieures dès le mois de juin. L'un de tous les défis de sa vie.