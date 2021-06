Le temps du grand Oral

FJO. avec E-M. Golabkan et B Pansiot-Villon •

Nous sommes dans loge de préparation du grand oral. Les candidats qui y sont, sont déjà passés devant le jury pour choisir les deux thématiques de la spécialité sur laquelle ils souhaitent être intérrogés. Dans cette salle, ils ont 20 minutes pour préparer leur statégie de réponses. Quand ce sera leur tour,des assistants les conduiront vers les deux membres du jury qui les interrogeront sur l'une deux deux thématiques choisies par eux.

Là, ils auront encore 20 minutes d'épreuves : 5 minutes pour exposer leur thématique, 10 miunutes déchanges et 5 minutes pour parler de leur projet d'orientation après le bac.

Bien que ce soit une nouveauté pour le baccalauréat, les candidats ne sont pas moins bien préparés pour la passer. Le lycée s'est organisé pour que tous soient à leur avantage devant le jury.

Tony Adonaï, proviseur adjoint du lycée



Le Grand oral doit ainsi former le candidat à prendre la parole en public de façon claire et convaincante sur des sujets aussi variés qu’il y a de spécialités en terminale. L'épreuve est notée sur 20 points.

Le jury a aussi pour objectif de valoriser la solidité des connaissances du candidat et sa capacité à argumenter.

Bien loin des nombreuses critiques négatives formulées contre l'épreuve avant son occurence, les candidats en sortent plutôt satisfaits et en tout cas, soulagés.

Audrey, Maëly, Kathalyna, Océane, Mauraïdza et Benjhani



Les résultats du baccalauréat, calculés à partir des notes du bac anticipé de l'année de 1ère, de celles du contrôle continu de cette année, de la note de l'épreuve de philosophie et des notes du grand oral, seront connus, à partir du 7 juillet. On saura alors si le cru 2021 égale celui de l'an dernier qui avait vu un taux de réussite de 97,2%