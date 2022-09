Le tennis de table, un sport convivial et même...thérapeutique

Faire tomber les barrières disciplines sports qui font obstacle aux personnes atteinte d’un handicap physique et parfois irréversible c’est l'objectif que s'est fixé « Le Ping Pong Club de Baie-Mahault". Une démonstration faite ce samedi dans le hall du Centre Commercial de Destrellan

Pour les dirigeants du "Ping-Pong Club de Baie-Mahault, il s'agissait avant tout de faire de cette journée de découverte grand public la démonstration que le tennis de table est à la portée de tous.

Particulièrement visée dans cette opération qu’il est possible de pratiquer les personnes souffrant de la maladie de parkinson mais aussi celles atteintes de cécité. Une cible qui choisit souvent de se mettre à l'écart en raison de ses pathologies.

Et le premier effet recherché les organisateurs aura été de leur permettre d'évoluer sur ces impressions pour changer leur appréciation sur eux-mêmes.

• Un stimulant pour les fonctions cérébrales

Il faut dire, que les dirigeants du club baie-mahaultien mettent simplement en pratique ce qui a déjà été mis en évidence par des chercheurs.

Ainsi, les bienfaits du tennis de table ont déjà été soulignés dans la prise en charge des jeunes en situation de surpoids ou même dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Certaines revues scientifiques citent les travaux du Dr. Daniel Amen, psychiatre de l'adolescence et de l'enfance et membre du Conseil américain de psychiatrie et de neurologie, qui estime que le ping-pong est l'un des meilleurs sports pour le cerveau parce qu'il active simultanément certaines parties du cerveau liées à la réflexion et à la vigilance physique.

De fait, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, le tennis de table a été reconnu comme une véritable thérapie pour les stades de la maladie d'Alzheimer mais aussi, pour ceux qui souffrent de démence sénile et de manière générale, aux personnes âgées.

Ils apportent à toutes ces personnes :

• Augmente la concentration

• Stimule le système cognitif

• Stimule les fonctions cérébrales

• Développe les fonctions tactiles et la réactivité

• Améliore la perception de l’espace, coordination main/oeil

• Améliore la capacité de prise de décision immédiate

De fait, les études, encore trop rares, qui existent concluent souvent que la pratique régulière du tennis de table serait en effet excellente pour les personnes atteintes des troubles neurodégénératifs en contribuant au maintien de l’autonomie et de la socialisation le plus

longtemps possible.

L'expérience menée par le Ping-Pong Club de Baie-Mahault s'appuie certes sur ces premières données scientifiques mais elle contribuera aussi à les enrichir pour d'autres exploitations.