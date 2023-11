Le tri des emballages et papiers progresse en Guadeloupe. L'Archipel reste en retrait par rapport aux autres collectivités d'Outre-mer

Partager :

En 2022, les 390 000 habitants de la Guadeloupe ont chacun trié en moyenne 16,5 kg d’emballages ménagers, soit 1,5 kg supplémentaire par rapport à 2021. En détail, il s’agit de 5,5 kg d’emballages légers (emballages en acier, en aluminium, en carton, et bouteilles et flacons en plastique) et de 10kg d’emballages en verre triés par habitant en moyenne. A titre de comparaison, la performance a été de 37 kg à la Réunion, 24 kg à la Martinique, 18 kg en Guyane

Des chiffres publiés par Citéo, l'organisme qui coordonne la collecte et le tri des déchets d'emballages ménagers. Dans les détails, ces résultats sont d'abord les fruits du programme d’actions territorialisé et des campagnes de mobilisation spécifiques menées dans tout l'Archipel. Globalement, on note une augmentation de +15,5% du tri des emballages légers et +9 % des emballages en verre représentant au total 6 040 tonnes d’emballages ménagers qui ont pu être recyclés grâce au geste de tri des habitants.

En parallèle, les Guadeloupéens ont trié en moyenne 1kg de papiers graphiques en 2022. Cela représente 392 tonnes de papiers. Chiffres du tri sélectif en Guadeloupe en 2022 • ©Guadeloupe la 1ère Des actions menées sur les différents territoires de l'Archipel Plusieurs projets ont été menés par Citéo en Guadeloupe afin d’améliorer et rendre plus accessible l’accès au tri.

Ainsi, en 2022, la Communauté de Communes de Marie-Galante (CCMG) a mis en place des moyens pour améliorer sa collecte de proximité :

- Les 10 867 habitants de l'île répartis dans les 3 communes disposent désormais de 55 nouveaux conteneurs soit 27 points de collecte supplémentaires.

- Chaque conteneur est équipé d’une sonde de mesure pour éviter les débordements, les dépôts sauvages et pour optimiser les circuits de collecte. Tris sélectif à Grand Bourg • ©Citéo Pour sa part, la Communauté d’Agglomération du Nord Basse Terre (CANBT) a mis en place la collecte sélective des emballages légers et papiers sur la commune de Goyave en février 2022. Afin de garantir une transition réussie vers le tri en maîtrisant le taux de refus, la collectivité a choisi de doter les foyers en habitat individuel. Ce sont ainsi près de 2 400 bacs jaunes de 240 litres qui ont été distribués aux habitants. Le bac jaune à Goyave • ©Guadeloupe la 1ère Le tri sélectif progresse dans l'hexagone malgré de grandes différences entre les régions Sur le plan national, en 2022, les Français ont trié en moyenne 72 kg d'emballages ménagers et de papiers par habitant, soit une progression moyenne de trois kilos par rapport à 2021. Chiffres nationaux du tri sélectif • ©Guadeloupe la 1ère Cette progression s'explique par la généralisation progressive de la simplification du "geste de tri" en France menée dans les collectivités au fil des années. Depuis le 1er janvier 2023, tous les emballages ménagers, qu'ils soient en papier, carton, plastique, verre, acier ou aluminium, doivent être placés dans les poubelles jaunes, ainsi que les papiers dits graphiques, c'est-à-dire journaux, magazines ou papiers d'impression. Pour aller plus loin, voir aussi : Plan régional de prévention et de gestion des déchets

