Le vendredi 5 janvier dernier sa fille de 16 ans a été tuée par son beau-père. Effondré, le père de la victime s'exprime

Les médias nationaux et locaux s'en sont fait l'écho dès le vendredi 5 janvier 2024. Ils ont exprimé la stupeur des uns et des autres face à ce drame survenu à Toulouse et qui a vu l'assassinat d'une jeune fille de 16 ans par son beau-père suivi du suicide de ce dernier. En Guadeloupe, dont ils étaient originaires, l'affaire est vécue d'une tout autre manière, particulièrement pour François Agape, le père de la jeune victime qui, aujourd'hui encore, ne sait quels mots prononcer pour qualifier ce qu'il ressent.

FJO. avec L. Quérin et Ch. Danquin •

Plusieurs fois l'information lui est passée dans la tête et à chaque fois, il aurait voulu ne pas l'entendre ou en tout cas, faire que tout cela ne soit jamais arrivé.

Mais les faits sont têtus et la réalité est bel et bien là : sa fille Loanne, âgée de 16 ans n'est plus, tombée sous les coups de couteau que lui a assénés son beau-père dans cet appartement d'un immeuble du nord de Toulouse, situé près de l'Intermarché la Vache, entre l'avenue de Fronton et l'avenue des Etats-Unis.

La rue de l'immeuble où les faits se sont déroulés • ©Google Street View

Mais ici en Guadeloupe, pour François Agapé, c'est un cauchemar sans fin qui se déroule. La colère, l'amertume, les regrets se mêlent les uns aux autres pour ébranler un peu plus l'homme.

Selon les premiers éléments réunis et annoncés par le Procureur de République de Toulouse : "Le beau-père aurait asséné des coups de couteau à sa belle-fille avant de se donner la mort... "En ce qui concerne les raisons de ces violences, les auditions permettront de les vérifier, mais d'ores et déjà, il semblerait qu'une future séparation du couple [formé par l'homme et la mère de la jeune fille, NDLR] puisse avoir joué un rôle".

Quel que soit le contexte dans lequel ce couple évoluait, pour François Agape, il sera toujours incompréhensible que ce soit sa fille qui en ait été la victime. Et cela, personne ne pourra changer ni les faits ni la réalité avec laquelle il va devoir vivre désormais.

Ce jeudi, il prendra l'avion pour se rendre à Toulouse pour assister aux funérailles de Loanne qui auront lieu samedi.

François Agapé regarde les dernières photos qu'il a prises de sa fille lors de ses dernières vacances chez lui • ©Ch. Danquin

