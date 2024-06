Législatives 2024 en Guadeloupe : nouveau recours en justice pour Roseline Chatelot et Alain Roth

Partager :

Roseline Chatelot et son remplaçant Alain Roth, candidats dans la 2ème circonscription de Guadeloupe, ont déposé un nouveau recours auprès de la commission électorale. Objectif obtenir un délai supplémentaire pour déposer bulletins de vote et professions de foi. La candidate et son remplaçant ont obtenu 24h de délai jusqu'à demain jeudi 20 juin à 18h.

Nouveaux venus dans le paysage politique guadeloupéen, Roseline Chatelot et son suppléant Alain Roth sont en train de se faire un nom grâce à leurs recours juridiques. Rappelez-vous, leur candidature dans la 2ème circonscription avait été invalidée dans un premier temps par la préfecture avant d’être finalement autorisée par le tribunal administratif, mardi en fin de matinée, après un recours en référé. Une nouvelle requête pour un nouveau délai Le binôme a déposé ce mercredi après-midi une requête auprès de la présidente de la commission électorale. Requête afin de prolonger le dépôt des bulletins de vote et des professions de foi. Ces derniers devaient en effet être impérativement déposés hier soir avant 18h00 à la Préfecture pour bénéficier du service de mise sous enveloppes et de la répartition dans les différents bureaux de vote. 24h de plus pour déposer professions de foi et bulletins de vote Un délai impossible à tenir pour Roseline Chatelot et Alain Roth, qui soutiennent avoir été pénalisés dans leur démarche. Ils ont donc demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire de 48 heures afin de faire imprimer les 90 000 professions de foi et bulletins de vote nécessaires dans la 2ème circonscription puis les déposer en Préfecture. Au final, ils n’ont obtenu que 24 heures de plus, soit jusqu’à demain jeudi, 18h00. À charge pour eux maintenant de trouver un imprimeur suffisamment rapide.

